04 апреля 2024

На Тюмень обрушится поток снега с дождем

В Тюменской области после потепления температура воздуха упадет до -5 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Сочи, уборка снега, зима, непогода, мокрый снег
За один день в Тюмени выпадет половина апрельской нормы осадков Фото:

В Тюменской области после небывалого потепления наступят холода с обильными осадками. Такой прогноз на ближайшую неделю апреля предоставил URA.RU ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

«На Урал и Западную Сибирь надвигается холодный фронт. Уже в субботу, 6 апреля, он прорвется в регион. Поэтому предстоящая неделя в метеорологическом отношении будет крайне неустойчивой. Ожидаются осадки в разном агрегатном состоянии, ветреная погода и чередование волн тепла и холода», — сообщил Тишковец.

По его словам. в регионе за следующую неделю выпадет до 12 миллиметров осадков. Температура воздуха в эти дни может опуститься ниже ноля.

Слова Тишковца подтверждает метеорологический ресурс Gismeteo. По прогнозу, осадки начнутся уже в понедельник, 8 апреля, а к воскресенью, 13 апреля, достигнут максимума. В этот день в Тюмени выпадет больше 15 миллиметров мокрого снега, что составит половину многолетней апрельской нормы. Столбики термометров 13 апреля опустятся до -5 градусов в ночное время.

Как пояснил URA.RU Тишковец, похолодание будет временным. В целом, апрель в регионе будет на несколько градусов теплее нормы, закончатся и осадки «Небольшая засушливость на юге региона — недобор по осадкам составит 10-20%. А во второй половине месяца ожидается мощное наступление весны», — пояснил он URA.RU.

Ранее агентство сообщило, что погода в Тюменской области установила новые рекорды. Небывало высокую температуру зафиксировали в Тюмени и Тобольске.

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В Тюменской области после небывалого потепления наступят холода с обильными осадками. Такой прогноз на ближайшую неделю апреля предоставил URA.RU ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец. «На Урал и Западную Сибирь надвигается холодный фронт. Уже в субботу, 6 апреля, он прорвется в регион. Поэтому предстоящая неделя в метеорологическом отношении будет крайне неустойчивой. Ожидаются осадки в разном агрегатном состоянии, ветреная погода и чередование волн тепла и холода», — сообщил Тишковец. По его словам. в регионе за следующую неделю выпадет до 12 миллиметров осадков. Температура воздуха в эти дни может опуститься ниже ноля. Слова Тишковца подтверждает метеорологический ресурс Gismeteo. По прогнозу, осадки начнутся уже в понедельник, 8 апреля, а к воскресенью, 13 апреля, достигнут максимума. В этот день в Тюмени выпадет больше 15 миллиметров мокрого снега, что составит половину многолетней апрельской нормы. Столбики термометров 13 апреля опустятся до -5 градусов в ночное время. Как пояснил URA.RU Тишковец, похолодание будет временным. В целом, апрель в регионе будет на несколько градусов теплее нормы, закончатся и осадки «Небольшая засушливость на юге региона — недобор по осадкам составит 10-20%. А во второй половине месяца ожидается мощное наступление весны», — пояснил он URA.RU. Ранее агентство сообщило, что погода в Тюменской области установила новые рекорды. Небывало высокую температуру зафиксировали в Тюмени и Тобольске.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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