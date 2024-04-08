112: появился новый подозреваемый в деле о расстреле полицейских в Подмосковье

Полиция разыскивает нового подозреваемого в расстреле сотрудников полиции в Подмосковье. Об этом сообщает telegram-канал «112» со ссылкой на свои источники.
«В деле о расстреле полицейских в Подмосковье появился новый подозреваемый. Полиция разыскивает 34-летнего Василия, который, предположительно, уехал с места преступления на мотоцикле Honda либо Yamaha», — говорится в публикации. Отмечается, что ориентировка разослана всем полицейским в Москве. Сейчас подозреваемый может передвигаться на «Ниве».
Ранее полиция задержала первого подозреваемого. Его зовут Филипп, сообщают telegram-каналы. При этом в СК опровергли эту информацию.
Полицейские были расстреляны в ходе облавы. Когда закладчики наркотиков поняли, что оказались в засаде, они открыли огонь. В результате один полицейский был убит, второй — ранен.
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