112: появился новый подозреваемый в деле о расстреле полицейских в Подмосковье

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Ориентировка по новому подозреваемому разослана всем полицейским Москвы Фото:

Полиция разыскивает нового подозреваемого в расстреле сотрудников полиции в Подмосковье. Об этом сообщает telegram-канал «112» со ссылкой на свои источники.

«В деле о расстреле полицейских в Подмосковье появился новый подозреваемый. Полиция разыскивает 34-летнего Василия, который, предположительно, уехал с места преступления на мотоцикле Honda либо Yamaha», — говорится в публикации. Отмечается, что ориентировка разослана всем полицейским в Москве. Сейчас подозреваемый может передвигаться на «Ниве».

Ранее полиция задержала первого подозреваемого. Его зовут Филипп, сообщают telegram-каналы. При этом в СК опровергли эту информацию.

Полицейские были расстреляны в ходе облавы. Когда закладчики наркотиков поняли, что оказались в засаде, они открыли огонь. В результате один полицейский был убит, второй — ранен.

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Полиция разыскивает нового подозреваемого в расстреле сотрудников полиции в Подмосковье. Об этом сообщает telegram-канал «112» со ссылкой на свои источники. «В деле о расстреле полицейских в Подмосковье появился новый подозреваемый. Полиция разыскивает 34-летнего Василия, который, предположительно, уехал с места преступления на мотоцикле Honda либо Yamaha», — говорится в публикации. Отмечается, что ориентировка разослана всем полицейским в Москве. Сейчас подозреваемый может передвигаться на «Ниве». Ранее полиция задержала первого подозреваемого. Его зовут Филипп, сообщают telegram-каналы. При этом в СК опровергли эту информацию. Полицейские были расстреляны в ходе облавы. Когда закладчики наркотиков поняли, что оказались в засаде, они открыли огонь. В результате один полицейский был убит, второй — ранен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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