112: появился новый подозреваемый в деле о расстреле полицейских в Подмосковье

08 апреля 2024 в 14:33 Размер текста - 17 +

Ориентировка по новому подозреваемому разослана всем полицейским Москвы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Полиция разыскивает нового подозреваемого в расстреле сотрудников полиции в Подмосковье. Об этом сообщает telegram-канал «112» со ссылкой на свои источники. «В деле о расстреле полицейских в Подмосковье появился новый подозреваемый. Полиция разыскивает 34-летнего Василия, который, предположительно, уехал с места преступления на мотоцикле Honda либо Yamaha», — говорится в публикации. Отмечается, что ориентировка разослана всем полицейским в Москве. Сейчас подозреваемый может передвигаться на «Ниве». Ранее полиция задержала первого подозреваемого. Его зовут Филипп, сообщают telegram-каналы. При этом в СК опровергли эту информацию. Полицейские были расстреляны в ходе облавы. Когда закладчики наркотиков поняли, что оказались в засаде, они открыли огонь. В результате один полицейский был убит, второй — ранен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полиция разыскивает нового подозреваемого в расстреле сотрудников полиции в Подмосковье. Об этом сообщает telegram-канал «112» со ссылкой на свои источники. «В деле о расстреле полицейских в Подмосковье появился новый подозреваемый. Полиция разыскивает 34-летнего Василия, который, предположительно, уехал с места преступления на мотоцикле Honda либо Yamaha», — говорится в публикации. Отмечается, что ориентировка разослана всем полицейским в Москве. Сейчас подозреваемый может передвигаться на «Ниве». Ранее полиция задержала первого подозреваемого. Его зовут Филипп, сообщают telegram-каналы. При этом в СК опровергли эту информацию. Полицейские были расстреляны в ходе облавы. Когда закладчики наркотиков поняли, что оказались в засаде, они открыли огонь. В результате один полицейский был убит, второй — ранен.