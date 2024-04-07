Тюменская прокуратура организовала «горячую линию» по паводку

Ситуация с поводком контролируется тюменскими прокурорами Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Тюменская прокуратура организовала «горячую линию» по вопросам паводка в регионе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее сообщалось, что в регионе ввели режим ЧС по паводку.

«Прокуроры на местах проверяют готовность специальных средств, техники и пунктов временного размещения, оповещения граждан, своевременности принимаемых мер подготовке к паводку. Организована работа „горячей линии“ по вопросам прохождения паводка», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Тюменцы могут обратиться на «горячую линию» по следующим номерам:

8-04.27.3452-60 (Тюменский район);

8-26.13.3454-22 (Упоровский район);

8-94.53.3453-93 (Ялуторовский район);

8-51.12.3453-39 (Ярковский район);

8-19.24.3456-72 (Тобольский район);

8-13.34.3455-74 (Казанский район);

8-01.16.3455-81 (Ишимский район);

8-11.64.3455-30 (Абатский район);

8-41.72.3455-85 (Викуловский район);

8 -31.92.3453-14 (Вагайский район).

С 8 апреля в Тюменской области начал действовать режим ЧС по паводку. Губернатор региона Александр Моор обратился к жителям, которые находится в зоне возможного подтопления, с просьбой собрать документы и ценные вещи.