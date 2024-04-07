07 апреля 2024

Тюменская прокуратура организовала «горячую линию» по паводку

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Ситуация с поводком контролируется тюменскими прокурорами Фото:
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Тюменская прокуратура организовала «горячую линию» по вопросам паводка в регионе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее сообщалось, что в регионе ввели режим ЧС по паводку.

«Прокуроры на местах проверяют готовность специальных средств, техники и пунктов временного размещения, оповещения граждан, своевременности принимаемых мер подготовке к паводку. Организована работа „горячей линии“ по вопросам прохождения паводка», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Тюменцы могут обратиться на «горячую линию» по следующим номерам:

  • 8-04.27.3452-60 (Тюменский район);
  • 8-26.13.3454-22 (Упоровский район);
  • 8-94.53.3453-93 (Ялуторовский район);
  • 8-51.12.3453-39 (Ярковский район);
  • 8-19.24.3456-72 (Тобольский район);
  • 8-13.34.3455-74 (Казанский район);
  • 8-01.16.3455-81 (Ишимский район);
  • 8-11.64.3455-30 (Абатский район);
  • 8-41.72.3455-85 (Викуловский район);
  • 8 -31.92.3453-14 (Вагайский район).

С 8 апреля в Тюменской области начал действовать режим ЧС по паводку. Губернатор региона Александр Моор обратился к жителям, которые находится в зоне возможного подтопления, с просьбой собрать документы и ценные вещи.

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Тюменская прокуратура организовала «горячую линию» по вопросам паводка в регионе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее сообщалось, что в регионе ввели режим ЧС по паводку. «Прокуроры на местах проверяют готовность специальных средств, техники и пунктов временного размещения, оповещения граждан, своевременности принимаемых мер подготовке к паводку. Организована работа „горячей линии“ по вопросам прохождения паводка», — сообщили в пресс-службе ведомства. Тюменцы могут обратиться на «горячую линию» по следующим номерам: С 8 апреля в Тюменской области начал действовать режим ЧС по паводку. Губернатор региона Александр Моор обратился к жителям, которые находится в зоне возможного подтопления, с просьбой собрать документы и ценные вещи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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