Минобороны: у Крымского полуострова уничтожена ракета «Нептун» Украины

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Средства ПВО уничтожили по два беспилотника Киева в Белгородской и Воронежской областях Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

За прошедшую ночь средства ПВО России ликвидировали над акваторией Черного моря противокорабельную ракету «Нептун» и четыре БПЛА Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Украинская ракета уничтожена над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова», — заявили в ведомстве. Также российские средства ПВО уничтожили над территориями Воронежской и Белгородской областей по два украинских беспилотника.

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За прошедшую ночь средства ПВО России ликвидировали над акваторией Черного моря противокорабельную ракету «Нептун» и четыре БПЛА Украины. Об этом сообщили в Минобороны России. «Украинская ракета уничтожена над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова», — заявили в ведомстве. Также российские средства ПВО уничтожили над территориями Воронежской и Белгородской областей по два украинских беспилотника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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