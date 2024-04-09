Минобороны: у Крымского полуострова уничтожена ракета «Нептун» Украины

Средства ПВО уничтожили по два беспилотника Киева в Белгородской и Воронежской областях
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
За прошедшую ночь средства ПВО России ликвидировали над акваторией Черного моря противокорабельную ракету «Нептун» и четыре БПЛА Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Украинская ракета уничтожена над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова», — заявили в
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