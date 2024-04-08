Тюменец проиграл суд на миллиард рублей к клубу, где прошла «голая вечеринка»

09 апреля 2024 в 15:39 Размер текста - 17 +

Рябцев планирует оспорить решение суда в апелляционной инстанции Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Тюменский общественник Юрий Рябцев проиграл иск к клубу «Мутабор», в котором прошла скандально известная «голая вечеринка» Насти Ивлеевой. Мужчина требовал моральную компенсацию в миллиард рублей. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Суд отказал активисту из Тюмени, который потребовал с клуба Mutabor миллиард рублей за „голую вечеринку“ Насти Ивлеевой. Мужчина утверждал, что поведение звезд, их образы и все происходившее сильно задело чувства верующих (в том числе и его самого). Выигранные деньги он планировал перечислить в благотворительный фонд», — пишет SHOT. Общественник из Тюмени Юрий Рябцев известен и по другим резонансным процессам. Так, он жаловался на высказывание губернатора ХМАО Натальи Комаровой, а также обвинил высокопоставленных силовиков из Югры в бездействии. Как ранее писало URA.RU, вечеринка, устроенная блогером Настей Ивлеевой в московском клубе Mutabor, получила народное название «голой». Все из-за откровенных нарядов и поведения гостей, которые, в период проведения СВО, вызвали широкий общественный резонанс. После скандала многие звезды, участвующие в мероприятии, были «отменены» и приносили свои извинения россиянам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменский общественник Юрий Рябцев проиграл иск к клубу «Мутабор», в котором прошла скандально известная «голая вечеринка» Насти Ивлеевой. Мужчина требовал моральную компенсацию в миллиард рублей. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Суд отказал активисту из Тюмени, который потребовал с клуба Mutabor миллиард рублей за „голую вечеринку“ Насти Ивлеевой. Мужчина утверждал, что поведение звезд, их образы и все происходившее сильно задело чувства верующих (в том числе и его самого). Выигранные деньги он планировал перечислить в благотворительный фонд», — пишет SHOT. Общественник из Тюмени Юрий Рябцев известен и по другим резонансным процессам. Так, он жаловался на высказывание губернатора ХМАО Натальи Комаровой, а также обвинил высокопоставленных силовиков из Югры в бездействии. Как ранее писало URA.RU, вечеринка, устроенная блогером Настей Ивлеевой в московском клубе Mutabor, получила народное название «голой». Все из-за откровенных нарядов и поведения гостей, которые, в период проведения СВО, вызвали широкий общественный резонанс. После скандала многие звезды, участвующие в мероприятии, были «отменены» и приносили свои извинения россиянам.