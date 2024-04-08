08 апреля 2024

Тюменец проиграл суд на миллиард рублей к клубу, где прошла «голая вечеринка»

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание тюменской городской думы. Тюмень, рябцев юрий
Рябцев планирует оспорить решение суда в апелляционной инстанции Фото:

Тюменский общественник Юрий Рябцев проиграл иск к клубу «Мутабор», в котором прошла скандально известная «голая вечеринка» Насти Ивлеевой. Мужчина требовал моральную компенсацию в миллиард рублей. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

«Суд отказал активисту из Тюмени, который потребовал с клуба Mutabor миллиард рублей за „голую вечеринку“ Насти Ивлеевой. Мужчина утверждал, что поведение звезд, их образы и все происходившее сильно задело чувства верующих (в том числе и его самого). Выигранные деньги он планировал перечислить в благотворительный фонд», — пишет SHOT.

Общественник из Тюмени Юрий Рябцев известен и по другим резонансным процессам. Так, он жаловался на высказывание губернатора ХМАО Натальи Комаровой, а также обвинил высокопоставленных силовиков из Югры в бездействии.

Как ранее писало URA.RU, вечеринка, устроенная блогером Настей Ивлеевой в московском клубе Mutabor, получила народное название «голой». Все из-за откровенных нарядов и поведения гостей, которые, в период проведения СВО, вызвали широкий общественный резонанс. После скандала многие звезды, участвующие в мероприятии, были «отменены» и приносили свои извинения россиянам.

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Тюменский общественник Юрий Рябцев проиграл иск к клубу «Мутабор», в котором прошла скандально известная «голая вечеринка» Насти Ивлеевой. Мужчина требовал моральную компенсацию в миллиард рублей. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Суд отказал активисту из Тюмени, который потребовал с клуба Mutabor миллиард рублей за „голую вечеринку“ Насти Ивлеевой. Мужчина утверждал, что поведение звезд, их образы и все происходившее сильно задело чувства верующих (в том числе и его самого). Выигранные деньги он планировал перечислить в благотворительный фонд», — пишет SHOT. Общественник из Тюмени Юрий Рябцев известен и по другим резонансным процессам. Так, он жаловался на высказывание губернатора ХМАО Натальи Комаровой, а также обвинил высокопоставленных силовиков из Югры в бездействии. Как ранее писало URA.RU, вечеринка, устроенная блогером Настей Ивлеевой в московском клубе Mutabor, получила народное название «голой». Все из-за откровенных нарядов и поведения гостей, которые, в период проведения СВО, вызвали широкий общественный резонанс. После скандала многие звезды, участвующие в мероприятии, были «отменены» и приносили свои извинения россиянам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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