Тюменец проиграл суд на миллиард рублей к клубу, где прошла «голая вечеринка»

Тюменский общественник Юрий Рябцев проиграл иск к клубу «Мутабор», в котором прошла скандально известная «голая вечеринка» Насти Ивлеевой. Мужчина требовал моральную компенсацию в миллиард рублей. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.
«Суд отказал активисту из Тюмени, который потребовал с клуба Mutabor миллиард рублей за „голую вечеринку“ Насти Ивлеевой. Мужчина утверждал, что поведение звезд, их образы и все происходившее сильно задело чувства верующих (в том числе и его самого). Выигранные деньги он планировал перечислить в благотворительный фонд», — пишет SHOT.
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Тюменский общественник Юрий Рябцев проиграл иск к клубу «Мутабор», в котором прошла скандально известная «голая вечеринка» Насти Ивлеевой. Мужчина требовал моральную компенсацию в миллиард рублей. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Суд отказал активисту из Тюмени, который потребовал с клуба Mutabor миллиард рублей за „голую вечеринку“ Насти Ивлеевой. Мужчина утверждал, что поведение звезд, их образы и все происходившее сильно задело чувства верующих (в том числе и его самого). Выигранные деньги он планировал перечислить в благотворительный фонд», — пишет SHOT. Общественник из Тюмени Юрий Рябцев известен и по другим резонансным процессам. Так, он жаловался на высказывание губернатора ХМАО Натальи Комаровой, а также обвинил высокопоставленных силовиков из Югры в бездействии. Как ранее писало URA.RU, вечеринка, устроенная блогером Настей Ивлеевой в московском клубе Mutabor, получила народное название «голой». Все из-за откровенных нарядов и поведения гостей, которые, в период проведения СВО, вызвали широкий общественный резонанс. После скандала многие звезды, участвующие в мероприятии, были «отменены» и приносили свои извинения россиянам.