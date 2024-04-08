Коммунисты из тюменских сел готовятся сменить партию

Глава тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева теряет сторонников в муниципалитетах. По данным источников URA.RU, после ее решения забрать по 10% от заработанного на президентских выборах, партийные члены УИК из сел начали массово обзванивать другие партии и договариваться о переходе.
«Звонки от „обиженных“ коммунистов поступали в ЛДПР и „Справедливую Россию“. Дело в том, что для партийцев из небольших муниципалитетов сумма оказалась очень существенной, учитывая уровень дохода в селах. Останутся только идейные», — полагают собеседники агентства из тюменской политики.
Ранее глава тюменской КПРФ Тамара Казанцева подписала постановление, согласно которому партийным членам участковых избирательных комиссий придется пожертвовать часть заработанных на выборах денег в бюджет обкома партии. Согласно документу, вернуть в обком придется 10% от полученного.
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Глава тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева теряет сторонников в муниципалитетах. По данным источников URA.RU, после ее решения забрать по 10% от заработанного на президентских выборах, партийные члены УИК из сел начали массово обзванивать другие партии и договариваться о переходе. «Звонки от „обиженных“ коммунистов поступали в ЛДПР и „Справедливую Россию“. Дело в том, что для партийцев из небольших муниципалитетов сумма оказалась очень существенной, учитывая уровень дохода в селах. Останутся только идейные», — полагают собеседники агентства из тюменской политики. Ранее глава тюменской КПРФ Тамара Казанцева подписала постановление, согласно которому партийным членам участковых избирательных комиссий придется пожертвовать часть заработанных на выборах денег в бюджет обкома партии. Согласно документу, вернуть в обком придется 10% от полученного.