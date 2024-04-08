08 апреля 2024

Коммунисты из тюменских сел готовятся сменить партию

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-встреча с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным. Москва, красный флаг, советский флаг, флаг ссср, флаг, кпрф, митинг, коммунисты, флаг советского союза
Тюменских коммунистов возмутило постановление обкома Фото:

Глава тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева теряет сторонников в муниципалитетах. По данным источников URA.RU, после ее решения забрать по 10% от заработанного на президентских выборах, партийные члены УИК из сел начали массово обзванивать другие партии и договариваться о переходе.

«Звонки от „обиженных“ коммунистов поступали в ЛДПР и „Справедливую Россию“. Дело в том, что для партийцев из небольших муниципалитетов сумма оказалась очень существенной, учитывая уровень дохода в селах. Останутся только идейные», — полагают собеседники агентства из тюменской политики.

Ранее глава тюменской КПРФ Тамара Казанцева подписала постановление, согласно которому партийным членам участковых избирательных комиссий придется пожертвовать часть заработанных на выборах денег в бюджет обкома партии. Согласно документу, вернуть в обком придется 10% от полученного.

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Глава тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева теряет сторонников в муниципалитетах. По данным источников URA.RU, после ее решения забрать по 10% от заработанного на президентских выборах, партийные члены УИК из сел начали массово обзванивать другие партии и договариваться о переходе. «Звонки от „обиженных“ коммунистов поступали в ЛДПР и „Справедливую Россию“. Дело в том, что для партийцев из небольших муниципалитетов сумма оказалась очень существенной, учитывая уровень дохода в селах. Останутся только идейные», — полагают собеседники агентства из тюменской политики. Ранее глава тюменской КПРФ Тамара Казанцева подписала постановление, согласно которому партийным членам участковых избирательных комиссий придется пожертвовать часть заработанных на выборах денег в бюджет обкома партии. Согласно документу, вернуть в обком придется 10% от полученного.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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