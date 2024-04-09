Бездомных собак из ХМАО отправят на СВО

Бездомные собаки ничем не уступают породистым в обучении, выяснили в ХМАО
Бездомных собак ХМАО хотят обучить, как служебных и отправить в зону СВО.Об этом рассказала кинолог центра «Гром» Ольга Колмогорова.
«Планируем набрать немок на разведение и воспитание, но можно перевоспитывать и уже взрослых собак с улицы. … На самом деле, все они очень способные и умные», — поделилась Колмогорова с NEFT.
Кинолог добавила, что у нее уже есть несколько воспитанников «с улицы» и они ничем не уступают породистым собакам. До отправки на СВО животных подготовят и научат различным командам, находить взрывчатые вещества, наркотики, людей и преодолевать препятствия.
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