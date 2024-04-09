09 апреля 2024
08 апреля 2024

Бездомных собак из ХМАО отправят на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное заседание комиссии по безопасности жизнедеятельности. Екатеринбург, частная территория, собака на цепи, сторожевая собака
Бездомные собаки ничем не уступают породистым в обучении, выяснили в ХМАО Фото:

Бездомных собак ХМАО хотят обучить, как служебных и отправить в зону СВО.Об этом рассказала кинолог центра «Гром» Ольга Колмогорова.

«Планируем набрать немок на разведение и воспитание, но можно перевоспитывать и уже взрослых собак с улицы. … На самом деле, все они очень способные и умные», — поделилась Колмогорова с NEFT.

Кинолог добавила, что у нее уже есть несколько воспитанников «с улицы» и они ничем не уступают породистым собакам. До отправки на СВО животных подготовят и научат различным командам, находить взрывчатые вещества, наркотики, людей и преодолевать препятствия.

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Бездомных собак ХМАО хотят обучить, как служебных и отправить в зону СВО.Об этом рассказала кинолог центра «Гром» Ольга Колмогорова. «Планируем набрать немок на разведение и воспитание, но можно перевоспитывать и уже взрослых собак с улицы. … На самом деле, все они очень способные и умные», — поделилась Колмогорова с NEFT. Кинолог добавила, что у нее уже есть несколько воспитанников «с улицы» и они ничем не уступают породистым собакам. До отправки на СВО животных подготовят и научат различным командам, находить взрывчатые вещества, наркотики, людей и преодолевать препятствия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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