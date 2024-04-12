«Газпром-Медиа» собрал средства для помощи пострадавшим в теракте в «Крокусе»

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Обстановка у Крокус Сити Холла. 27 марта 2024. Москва, крокус сити холл
Средства для помощи пострадавшим и семьям погибших в «Крокусе» аккумулируются на счете благотворительного фонда «Открытый мир» Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

«Газпром-Медиа Холдинг» организовал сбор средств для помощи пострадавшим и семьям погибших в теракте, произошедшем 22 марта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Жаров. Также инициативу поддержала заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова, которая помогла в организации работы с благотворительным фондом.

«Мы приняли решение о сборе средств среди сотрудников „Газпром-Медиа Холдинга“ для адресной помощи пострадавшим семьям… Средства аккумулируются на счете благотворительного фонда „Открытый мир“, который находится в периметре „Газпром-Медиа Холдинга“», — сообщил Жаров. Его слова приводит пресс-релиз компании. Он отметил, что благодаря участию в этой инициативе Кузнецовой, которая ранее являлась детским омбудсменом, собранные средства дойдут до нуждающихся.

В результате теракта погибли 145 человек, более 550 получили ранения. Все собранные средства будут перечислены в благотворительный фонд «Открытый мир». В свою очередь, Анна Кузнецова отметила значимость общественной поддержки и участия всех ведомств и некоммерческих организаций в оказании помощи пострадавшим.

Ранее сообщалось, что пострадавшим в «Крокус Сити Холле» банки спишут кредиты. Однако в том случае, если у заемщиков есть полисы страхования жизни и здоровья. Единый порядок погашения банковских кредитов пострадавших за счет страховых компаний не существует. Также десять банков публичном заявили о своем желании списать долги погибшим в «Крокусе».

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«Газпром-Медиа Холдинг» организовал сбор средств для помощи пострадавшим и семьям погибших в теракте, произошедшем 22 марта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Жаров. Также инициативу поддержала заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова, которая помогла в организации работы с благотворительным фондом. «Мы приняли решение о сборе средств среди сотрудников „Газпром-Медиа Холдинга“ для адресной помощи пострадавшим семьям… Средства аккумулируются на счете благотворительного фонда „Открытый мир“, который находится в периметре „Газпром-Медиа Холдинга“», — сообщил Жаров. Его слова приводит пресс-релиз компании. Он отметил, что благодаря участию в этой инициативе Кузнецовой, которая ранее являлась детским омбудсменом, собранные средства дойдут до нуждающихся. В результате теракта погибли 145 человек, более 550 получили ранения. Все собранные средства будут перечислены в благотворительный фонд «Открытый мир». В свою очередь, Анна Кузнецова отметила значимость общественной поддержки и участия всех ведомств и некоммерческих организаций в оказании помощи пострадавшим. Ранее сообщалось, что пострадавшим в «Крокус Сити Холле» банки спишут кредиты. Однако в том случае, если у заемщиков есть полисы страхования жизни и здоровья. Единый порядок погашения банковских кредитов пострадавших за счет страховых компаний не существует. Также десять банков публичном заявили о своем желании списать долги погибшим в «Крокусе».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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