«Газпром-Медиа» собрал средства для помощи пострадавшим в теракте в «Крокусе»

12 апреля 2024 в 19:27 Размер текста - 17 +

Средства для помощи пострадавшим и семьям погибших в «Крокусе» аккумулируются на счете благотворительного фонда «Открытый мир» Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» «Газпром-Медиа Холдинг» организовал сбор средств для помощи пострадавшим и семьям погибших в теракте, произошедшем 22 марта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Жаров. Также инициативу поддержала заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова, которая помогла в организации работы с благотворительным фондом. «Мы приняли решение о сборе средств среди сотрудников „Газпром-Медиа Холдинга“ для адресной помощи пострадавшим семьям… Средства аккумулируются на счете благотворительного фонда „Открытый мир“, который находится в периметре „Газпром-Медиа Холдинга“», — сообщил Жаров. Его слова приводит пресс-релиз компании. Он отметил, что благодаря участию в этой инициативе Кузнецовой, которая ранее являлась детским омбудсменом, собранные средства дойдут до нуждающихся. В результате теракта погибли 145 человек, более 550 получили ранения. Все собранные средства будут перечислены в благотворительный фонд «Открытый мир». В свою очередь, Анна Кузнецова отметила значимость общественной поддержки и участия всех ведомств и некоммерческих организаций в оказании помощи пострадавшим. Ранее сообщалось, что пострадавшим в «Крокус Сити Холле» банки спишут кредиты. Однако в том случае, если у заемщиков есть полисы страхования жизни и здоровья. Единый порядок погашения банковских кредитов пострадавших за счет страховых компаний не существует. Также десять банков публичном заявили о своем желании списать долги погибшим в «Крокусе». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Газпром-Медиа Холдинг» организовал сбор средств для помощи пострадавшим и семьям погибших в теракте, произошедшем 22 марта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Жаров. Также инициативу поддержала заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова, которая помогла в организации работы с благотворительным фондом. «Мы приняли решение о сборе средств среди сотрудников „Газпром-Медиа Холдинга“ для адресной помощи пострадавшим семьям… Средства аккумулируются на счете благотворительного фонда „Открытый мир“, который находится в периметре „Газпром-Медиа Холдинга“», — сообщил Жаров. Его слова приводит пресс-релиз компании. Он отметил, что благодаря участию в этой инициативе Кузнецовой, которая ранее являлась детским омбудсменом, собранные средства дойдут до нуждающихся. В результате теракта погибли 145 человек, более 550 получили ранения. Все собранные средства будут перечислены в благотворительный фонд «Открытый мир». В свою очередь, Анна Кузнецова отметила значимость общественной поддержки и участия всех ведомств и некоммерческих организаций в оказании помощи пострадавшим. Ранее сообщалось, что пострадавшим в «Крокус Сити Холле» банки спишут кредиты. Однако в том случае, если у заемщиков есть полисы страхования жизни и здоровья. Единый порядок погашения банковских кредитов пострадавших за счет страховых компаний не существует. Также десять банков публичном заявили о своем желании списать долги погибшим в «Крокусе».