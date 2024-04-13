13 апреля 2024
12 апреля 2024

Вокальный дуэт из ХМАО представляет округ на телеканале «Звезда»

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Владимир Путин на премии "Мы вместе" на ВДНХ. Москва, певица, российский флаг, триколор, патриотизм, песня
Югорчанки исполнили песню «Коляда» и отрывок из оперы Бородина «Князь Игорь» (архивное фото) Фото:

Вокальный дуэт «ЭФИ» из ХМАО, состоящий из Екатерины Бурцевой и Ангелины Безруковой, представляет округ в девятом сезоне Всероссийского вокального конкурса «Звезда-2024». Выступление показывают на телеканале «Звезда». Об этом сообщило правительство региона.

«Вокальный дуэт „ЭФИ“ — Екатерина Бурцева и Ангелина Безрукова, солистки Концертного оркестра Югры КТЦ „Югра-Классик“ представляют наш округ в девятом сезоне конкурса „Звезда-2024“ (проводит ТК „Звезда“). Екатерина и Ангелина прошли несколько этапов — кастинг, конкурсные прослушивания и сейчас вступают в борьбу за выход в финал», — написало правительство в telegram-канале.

В состязании за звание лучшего исполнителя приняли участие сильнейшие артисты из 89 регионов России. Югорчанки уже в эфире телеканала на суд жюри и телезрителей исполнили песню «Коляда» на основе колядки уральских казаков и отрывок из оперы Бородина «Князь Игорь» в авторской аранжировке. Они показали мастерство, накопленное за 18 лет совместной работы на сцене.

Стартовало онлайн-голосование за финалистов второго выпуска по версии зрителей. Второго победителя определило звездное жюри — композитор Максим Дунаевский, телеведущий Юрий Николаев, телерадиоведущий Роман Емельянов, певицы Зара и Юлия Савичева.

Конкурсанты сражаются не только за честь и доблесть своего региона, но и за личный профессиональный рост и успех. Главный приз — предоставление финансовых средств на профессиональное продвижение. Также возможны специальные призы от спонсоров и членов жюри.

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Вокальный дуэт «ЭФИ» из ХМАО, состоящий из Екатерины Бурцевой и Ангелины Безруковой, представляет округ в девятом сезоне Всероссийского вокального конкурса «Звезда-2024». Выступление показывают на телеканале «Звезда». Об этом сообщило правительство региона. «Вокальный дуэт „ЭФИ“ — Екатерина Бурцева и Ангелина Безрукова, солистки Концертного оркестра Югры КТЦ „Югра-Классик“ представляют наш округ в девятом сезоне конкурса „Звезда-2024“ (проводит ТК „Звезда“). Екатерина и Ангелина прошли несколько этапов — кастинг, конкурсные прослушивания и сейчас вступают в борьбу за выход в финал», — написало правительство в telegram-канале. В состязании за звание лучшего исполнителя приняли участие сильнейшие артисты из 89 регионов России. Югорчанки уже в эфире телеканала на суд жюри и телезрителей исполнили песню «Коляда» на основе колядки уральских казаков и отрывок из оперы Бородина «Князь Игорь» в авторской аранжировке. Они показали мастерство, накопленное за 18 лет совместной работы на сцене. Стартовало онлайн-голосование за финалистов второго выпуска по версии зрителей. Второго победителя определило звездное жюри — композитор Максим Дунаевский, телеведущий Юрий Николаев, телерадиоведущий Роман Емельянов, певицы Зара и Юлия Савичева. Конкурсанты сражаются не только за честь и доблесть своего региона, но и за личный профессиональный рост и успех. Главный приз — предоставление финансовых средств на профессиональное продвижение. Также возможны специальные призы от спонсоров и членов жюри.
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© Служба новостей «URA.RU»
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