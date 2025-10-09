Губернатор Текслер на международном форуме рассказал об успехах челябинского креативного кластера

Челябинский губернатор Текслер: существование креативных площадок необходимо
Алексей Текслер поделился опытом развития креативных индустрий на международном форуме
Алексей Текслер поделился опытом развития креативных индустрий на международном форуме Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о создании инфраструктуры для креативного бизнеса в регионе на Международной конференции по креативной экономике RICS в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

«Креативные площадки нам необходимы, поэтому мы активно работаем над развитием действующих и созданием новых пространств. Таких, как школа креативных индустрий. Это место, где талантливые ребята получают доступ к самым актуальным технологиям и практикам. Такие новые площадки действительно заполняются и становятся точками притяжения для городского креативного сообщества», — отметил глава региона.

На площадке бизнес-завтрака «Креативный капитал: инфраструктура и контент» губернатор представил ключевые объекты региона: федеральный Центр креативных индустрий SVOBODA2 в Челябинске, городской курорт «Притяжение» в Магнитогорске и школу креативных индустрий «Легко». Все они формируют основу для развития креативной экономики в регионе

В правительстве уточнили, что Челябинская область входит в число лидеров по формированию системы поддержки креативных индустрий в России. Принят региональный закон о развитии креативных индустрий, с 2026 года введены налоговые льготы для бизнеса в этой сфере. Работает Агентство развития креативных индустрий (АНО «КИЧО»), а также создана областная кинокомиссия, которая помогает организовывать съемки на территории региона.

