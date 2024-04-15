Бизнесмены скупают тюменские ПВЗ, кафе и шиномонтажки

Спрос на покупку шиномонтажных мастерских и автосервисов вырос на 9% Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Тюменской области предприниматели по итогам первого квартала 2024 года чаще всего интересовались покупкой пунктов выдачи заказов (ПВЗ), предприятиями общественного питания, автосервисами и шиномонтажными мастерскими. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе портала «Авито».

«Наибольшим спросом среди жителей Тюменской области в 1 квартале 2024 года пользовались ПВЗ и собственные магазины — доля спроса составила 28%. На втором месте — предприятия общественного питания с показателем в 20%. На третьем — автомойки и сервисы шиномонтажа с долей спроса в 9%», — сообщили аналитики сервиса журналисту URA.RU.

Стоимость готового бизнеса в регионе за квартал снизилась на 7%, а количество объявлений о продаже выросло на 22%. При этом наиболее значительное повышение спроса произошло в категории развлечений — рост за квартал составил 49%. Также жители Тюменской области стали чаще интересоваться сферой строительства (рост на 46%) и бизнесом в сфере сельского хозяйства (увеличение на 43%).

Аналитики также отметили, что больше всего в регионе подорожали интернет-магазины. Их стоимость за период подскочила на 80%. Заметно подорожали и салоны красоты — на 30%.

Тюменские предприниматели в 2023 году массово распродавали пиццерии, кофейни, шашлычные и донер-кафе. Причиной стало резкое снижения потока клиентов в мае и июне 2023 года.