Вирус гепатита А способен распространяться в грязных паводковых водах под Тюменью

Вирус гепатита А может распространяться в грязных паводковых водах под Тюменью

17 апреля 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

Для экстренной профилактики вируса гепатита А применяется иммуноглобулин Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Вероятность эпидемии гепатита А или как его еще называют — «болезнь Боткина» особенно высока в районах, где много воды. Недавний случай в затопленном Орске показал, что в паводковых водах могут обнаружиться трупы, что способно привести к вспышке вируса. О том, зачем прививаться от гепатита А в период паводка и чем болезнь опасна для человека — в материале URA.RU. Как происходит заражение гепатитом А Вирус попадает в организм человека через желудочно-кишечный тракт. Гепатит А из-за этого еще называют «болезнью грязных рук». Самые распространенные способы — грязные овощи, фрукты, вода. Вирус гепатита А устойчив в водной среде, поэтому эпидемии гепатита A часто имеют водный путь передачи. Чем опасен гепатит А Если оставить без лечения, то вырастает вероятность развития цирроза печени. В запущенных формах гепатит А влияет на память, концентрацию и внимание. Развивается бессонница. Возможно неадекватное поведение у больного. Зараженных также беспокоят постоянный кожный зуд и желтушный цвет глаз и кожи. В группе риска находятся дети до года, пожилые люди, взрослые с ослабленным иммунитетом. В мировой практике зафиксированы случаи смерти от гепатита А, который привел к печеночной недостаточности и как следствие летальному исходу. Какие последствия у гепатита А Выявлены случаи поражений желчного пузыря, двенадцатиперстной кишки и фиброз печени, который в свою очередь может привести к циррозу. Не исключены и кровотечения в области ЖКТ — как внешние, так и внутренние. Возможны воспаления желчных протоков и печеночная кома, при которой вероятность летального исхода высока. Как работает прививка от гепатита А С помощью современной вакцины для профилактики вирусного гепатита А удается получить защитный иммунитет у 95% вакцинированных. Она применяется не позднее седьмого дня для вакцинации контактных лиц в очагах заболевания, ранее не болевших и не привитых против вирусного гепатита А. Для экстренной профилактики вируса гепатита А применяется иммуноглобулин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вероятность эпидемии гепатита А или как его еще называют — «болезнь Боткина» особенно высока в районах, где много воды. Недавний случай в затопленном Орске показал, что в паводковых водах могут обнаружиться трупы, что способно привести к вспышке вируса. О том, зачем прививаться от гепатита А в период паводка и чем болезнь опасна для человека — в материале URA.RU. Как происходит заражение гепатитом А Вирус попадает в организм человека через желудочно-кишечный тракт. Гепатит А из-за этого еще называют «болезнью грязных рук». Самые распространенные способы — грязные овощи, фрукты, вода. Вирус гепатита А устойчив в водной среде, поэтому эпидемии гепатита A часто имеют водный путь передачи. Чем опасен гепатит А Если оставить без лечения, то вырастает вероятность развития цирроза печени. В запущенных формах гепатит А влияет на память, концентрацию и внимание. Развивается бессонница. Возможно неадекватное поведение у больного. Зараженных также беспокоят постоянный кожный зуд и желтушный цвет глаз и кожи. В группе риска находятся дети до года, пожилые люди, взрослые с ослабленным иммунитетом. В мировой практике зафиксированы случаи смерти от гепатита А, который привел к печеночной недостаточности и как следствие летальному исходу. Какие последствия у гепатита А Выявлены случаи поражений желчного пузыря, двенадцатиперстной кишки и фиброз печени, который в свою очередь может привести к циррозу. Не исключены и кровотечения в области ЖКТ — как внешние, так и внутренние. Возможны воспаления желчных протоков и печеночная кома, при которой вероятность летального исхода высока. Как работает прививка от гепатита А С помощью современной вакцины для профилактики вирусного гепатита А удается получить защитный иммунитет у 95% вакцинированных. Она применяется не позднее седьмого дня для вакцинации контактных лиц в очагах заболевания, ранее не болевших и не привитых против вирусного гепатита А. Для экстренной профилактики вируса гепатита А применяется иммуноглобулин.