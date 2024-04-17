Развлечения Знаменитости Певец Дима Билан показал, как его встретили в челябинском отеле. Видео Певец Дима Билан перед концертом в Челябинске остановился в отеле «Видгоф» 17 апреля 2024 в 17:57 Размер текста - 17 + Дима Билан выступит в Челябинске 17 апреля Фото: ZhukovD. I. / wikipedia.org / CC BY-SA 4.0 Певец Дима Билан перед выступлением в Челябинске, которое пройдет 17 апреля, показал свой номер в «Гранд Отеле Видгоф». Кадрами он поделился в социальных сетях. «Очень приятно, спасибо большое. Кресло есть массажное, вот я в него и залягу. Очень хорошо после долгой дороги», — сообщил певец в истории на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). На кадрах Билана в отеле встретили с цветными гелевыми шарами, фруктовыми тарелками и пирожным с названием его песни «Молния». В номере певца также есть массажное кресло, беговая дорожка и персональный компьютер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Певец Дима Билан перед выступлением в Челябинске, которое пройдет 17 апреля, показал свой номер в «Гранд Отеле Видгоф». Кадрами он поделился в социальных сетях. «Очень приятно, спасибо большое. Кресло есть массажное, вот я в него и залягу. Очень хорошо после долгой дороги», — сообщил певец в истории на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). На кадрах Билана в отеле встретили с цветными гелевыми шарами, фруктовыми тарелками и пирожным с названием его песни «Молния». В номере певца также есть массажное кресло, беговая дорожка и персональный компьютер. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям