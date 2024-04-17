Певец Дима Билан перед выступлением в Челябинске, которое пройдет 17 апреля, показал свой номер в «Гранд Отеле Видгоф». Кадрами он поделился в социальных сетях.
«Очень приятно, спасибо большое. Кресло есть массажное, вот я в него и залягу. Очень хорошо после долгой дороги», — сообщил певец в истории на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
На кадрах Билана в отеле встретили с цветными гелевыми шарами, фруктовыми тарелками и пирожным с названием его песни «Молния». В номере певца также есть массажное кресло, беговая дорожка и персональный компьютер.
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