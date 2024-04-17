Моор признал, что идея нарастить дамбы на два метра навеяна Путиным

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что превентивная работа по поднятию дамб в Тюменской области была заблаговременно начата благодаря подсказке Владимира Путина. Об этом он заявил на совещании с президентом РФ. Ранее глава государства отмечал, что в регионе стоит ждать уровень воды значительно выше того, что в своих изначальных прогнозах давал Гидрометцентр.
«Мы по вашему поручению как раз готовились к +2 метра [уровня воды], поэтому для нас это не стало неожиданностью. Мы эти уровни, примерно, для себя предполагали. Поэтому муниципалитеты, которые чуть ниже по течению, где у нас город Ишим особенно, мы уже поднимаем дамбу на два метра. Просто от Казахстана до Казанского района совсем мало времени. Счет идет на часы. Будем, конечно, стараться максимально отстоять», — отметил Моор.
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Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что превентивная работа по поднятию дамб в Тюменской области была заблаговременно начата благодаря подсказке Владимира Путина. Об этом он заявил на совещании с президентом РФ. Ранее глава государства отмечал, что в регионе стоит ждать уровень воды значительно выше того, что в своих изначальных прогнозах давал Гидрометцентр. «Мы по вашему поручению как раз готовились к +2 метра [уровня воды], поэтому для нас это не стало неожиданностью. Мы эти уровни, примерно, для себя предполагали. Поэтому муниципалитеты, которые чуть ниже по течению, где у нас город Ишим особенно, мы уже поднимаем дамбу на два метра. Просто от Казахстана до Казанского района совсем мало времени. Счет идет на часы. Будем, конечно, стараться максимально отстоять», — отметил Моор. Как рассказал губернатор, новый прогноз Росгидромета говорит о приходе в регион «большой воды» в значительно увеличенных объемах, чем считалось ранее. Ожидается, что паводок на два метра превысит исторический максимум 2017 года.