«Новые люди» объединились с «Партией Роста». Фото

19 апреля 2024 в 16:53 Размер текста - 17 +

Алексей Нечаев сообщил, что партии начали работу с 27 июня 2023 года Фото: Анна Майорова © URA.RU Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев объявил о юридическом объединении с «Партией роста». Лидер «Партии Роста» Борис Титов возглавит федеральный политсовет новой объединенной структуры. Об этом стало известно в ходе совместного съезда. «Наша общая история началась 27 июня 2023 года. С тех пор мы вместе прошли большой путь: участвовали в муниципальных выборах и региональных кампаниях. „Партия Роста“ и лично Борис Титов помогли нам разработать экономический блок программы на выборах президента. Мы убедились, что вместе работаем еще эффективнее. Поэтому сегодня закрепляем объединение юридически», — сообщил Алексей Нечаев. Титов подчеркнул, что согласился возглавить Федеральный политсовет и отметил важность включения активных предпринимателей в его состав. «Первое заседание федерального политсовета партии Новые люди мы планируем провести уже в конце мая», — отметил он. Нечаев поделился планами, включая участие в предстоящих выборах под единым названием «Новые люди» и разработку новой экономической модели в партнерстве со Столыпинским институтом. Титов акцентировал внимание на необходимости законодательного внедрения инновационных инструментов и создания конкурентной экономической модели. Алексей Нечаев рассказал о планах партий Пресс-служба «Новые люди» Объединение партий закреплено юридически Пресс-служба партии «Новые люди» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев объявил о юридическом объединении с «Партией роста». Лидер «Партии Роста» Борис Титов возглавит федеральный политсовет новой объединенной структуры. Об этом стало известно в ходе совместного съезда. «Наша общая история началась 27 июня 2023 года. С тех пор мы вместе прошли большой путь: участвовали в муниципальных выборах и региональных кампаниях. „Партия Роста“ и лично Борис Титов помогли нам разработать экономический блок программы на выборах президента. Мы убедились, что вместе работаем еще эффективнее. Поэтому сегодня закрепляем объединение юридически», — сообщил Алексей Нечаев. Титов подчеркнул, что согласился возглавить Федеральный политсовет и отметил важность включения активных предпринимателей в его состав. «Первое заседание федерального политсовета партии Новые люди мы планируем провести уже в конце мая», — отметил он. Нечаев поделился планами, включая участие в предстоящих выборах под единым названием «Новые люди» и разработку новой экономической модели в партнерстве со Столыпинским институтом. Титов акцентировал внимание на необходимости законодательного внедрения инновационных инструментов и создания конкурентной экономической модели.