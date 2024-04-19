«Новые люди» объединились с «Партией Роста». Фото

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Объявление победителей конкурса «Марафон идей». Екатеринбург, партия новые люди
Алексей Нечаев сообщил, что партии начали работу с 27 июня 2023 года Фото:

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев объявил о юридическом объединении с «Партией роста». Лидер «Партии Роста» Борис Титов возглавит федеральный политсовет новой объединенной структуры. Об этом стало известно в ходе совместного съезда.

«Наша общая история началась 27 июня 2023 года. С тех пор мы вместе прошли большой путь: участвовали в муниципальных выборах и региональных кампаниях. „Партия Роста“ и лично Борис Титов помогли нам разработать экономический блок программы на выборах президента. Мы убедились, что вместе работаем еще эффективнее. Поэтому сегодня закрепляем объединение юридически», — сообщил Алексей Нечаев.

Титов подчеркнул, что согласился возглавить Федеральный политсовет и отметил важность включения активных предпринимателей в его состав. «Первое заседание федерального политсовета партии Новые люди мы планируем провести уже в конце мая», — отметил он.

Нечаев поделился планами, включая участие в предстоящих выборах под единым названием «Новые люди» и разработку новой экономической модели в партнерстве со Столыпинским институтом. Титов акцентировал внимание на необходимости законодательного внедрения инновационных инструментов и создания конкурентной экономической модели.

Алексей Нечаев рассказал о планах партий
Алексей Нечаев рассказал о планах партий
Объединение партий закреплено юридически
Объединение партий закреплено юридически

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Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев объявил о юридическом объединении с «Партией роста». Лидер «Партии Роста» Борис Титов возглавит федеральный политсовет новой объединенной структуры. Об этом стало известно в ходе совместного съезда. «Наша общая история началась 27 июня 2023 года. С тех пор мы вместе прошли большой путь: участвовали в муниципальных выборах и региональных кампаниях. „Партия Роста“ и лично Борис Титов помогли нам разработать экономический блок программы на выборах президента. Мы убедились, что вместе работаем еще эффективнее. Поэтому сегодня закрепляем объединение юридически», — сообщил Алексей Нечаев. Титов подчеркнул, что согласился возглавить Федеральный политсовет и отметил важность включения активных предпринимателей в его состав. «Первое заседание федерального политсовета партии Новые люди мы планируем провести уже в конце мая», — отметил он. Нечаев поделился планами, включая участие в предстоящих выборах под единым названием «Новые люди» и разработку новой экономической модели в партнерстве со Столыпинским институтом. Титов акцентировал внимание на необходимости законодательного внедрения инновационных инструментов и создания конкурентной экономической модели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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