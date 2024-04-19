Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев объявил о юридическом объединении с «Партией роста». Лидер «Партии Роста» Борис Титов возглавит федеральный политсовет новой объединенной структуры. Об этом стало известно в ходе совместного съезда.
«Наша общая история началась 27 июня 2023 года. С тех пор мы вместе прошли большой путь: участвовали в муниципальных выборах и региональных кампаниях. „Партия Роста“ и лично Борис Титов помогли нам разработать экономический блок программы на выборах президента. Мы убедились, что вместе работаем еще эффективнее. Поэтому сегодня закрепляем объединение юридически», — сообщил Алексей Нечаев.
Титов подчеркнул, что согласился возглавить Федеральный политсовет и отметил важность включения активных предпринимателей в его состав. «Первое заседание федерального политсовета партии Новые люди мы планируем провести уже в конце мая», — отметил он.
Нечаев поделился планами, включая участие в предстоящих выборах под единым названием «Новые люди» и разработку новой экономической модели в партнерстве со Столыпинским институтом. Титов акцентировал внимание на необходимости законодательного внедрения инновационных инструментов и создания конкурентной экономической модели.
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Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев объявил о юридическом объединении с «Партией роста». Лидер «Партии Роста» Борис Титов возглавит федеральный политсовет новой объединенной структуры. Об этом стало известно в ходе совместного съезда. «Наша общая история началась 27 июня 2023 года. С тех пор мы вместе прошли большой путь: участвовали в муниципальных выборах и региональных кампаниях. „Партия Роста“ и лично Борис Титов помогли нам разработать экономический блок программы на выборах президента. Мы убедились, что вместе работаем еще эффективнее. Поэтому сегодня закрепляем объединение юридически», — сообщил Алексей Нечаев. Титов подчеркнул, что согласился возглавить Федеральный политсовет и отметил важность включения активных предпринимателей в его состав. «Первое заседание федерального политсовета партии Новые люди мы планируем провести уже в конце мая», — отметил он. Нечаев поделился планами, включая участие в предстоящих выборах под единым названием «Новые люди» и разработку новой экономической модели в партнерстве со Столыпинским институтом. Титов акцентировал внимание на необходимости законодательного внедрения инновационных инструментов и создания конкурентной экономической модели.