Происшествия В Тюменской области косуля пришла к людям, спасаясь от паводка. Фото 23 апреля 2024 в 00:24 Размер текста - 17 + Животное вышло к людям в поисках помощи из-за наводнения Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Абатском районе Тюменской области к людям вышла косуля. Животное спасалось от паводка. Об спасении животного сообщили власти региона в соцсети. «В деревне Фирсова Абатского района косуля спасалась от воды. Она не побоялась прийти к людям в поисках помощи», — сообщается в telegram-канале информационного центра Тюменской области. В Абатский район идет критический подъем воды в реке Ишим. Местные власти объявили срочную эвакуацию. Утром 22 апреля в селе Абатском было объявлено штормовое предупреждение. Косуля пришла к людям из-за паводка telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Абатском районе Тюменской области к людям вышла косуля. Животное спасалось от паводка. Об спасении животного сообщили власти региона в соцсети. «В деревне Фирсова Абатского района косуля спасалась от воды. Она не побоялась прийти к людям в поисках помощи», — сообщается в telegram-канале информационного центра Тюменской области. В Абатский район идет критический подъем воды в реке Ишим. Местные власти объявили срочную эвакуацию. Утром 22 апреля в селе Абатском было объявлено штормовое предупреждение. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям