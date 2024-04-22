22 апреля 2024

В Тюменской области косуля пришла к людям, спасаясь от паводка. Фото

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Большие Ярки, паводок. Большие Ярки, половодье, чрезвычайная ситуация, паводок, наводнение, стихийное бедствие, разлив
Животное вышло к людям в поисках помощи из-за наводнения Фото:
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Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В Абатском районе Тюменской области к людям вышла косуля. Животное спасалось от паводка. Об спасении животного сообщили власти региона в соцсети.

«В деревне Фирсова Абатского района косуля спасалась от воды. Она не побоялась прийти к людям в поисках помощи», — сообщается в telegram-канале информационного центра Тюменской области.

В Абатский район идет критический подъем воды в реке Ишим. Местные власти объявили срочную эвакуацию. Утром 22 апреля в селе Абатском было объявлено штормовое предупреждение.

Косуля пришла к людям из-за паводка
Косуля пришла к людям из-за паводка
Фото:

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В Абатском районе Тюменской области к людям вышла косуля. Животное спасалось от паводка. Об спасении животного сообщили власти региона в соцсети. «В деревне Фирсова Абатского района косуля спасалась от воды. Она не побоялась прийти к людям в поисках помощи», — сообщается в telegram-канале информационного центра Тюменской области. В Абатский район идет критический подъем воды в реке Ишим. Местные власти объявили срочную эвакуацию. Утром 22 апреля в селе Абатском было объявлено штормовое предупреждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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