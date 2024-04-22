Животное вышло к людям в поисках помощи из-за наводнения
новость из сюжетаПаводковый сезон в Тюменской области в 2024 году
В Абатском районе Тюменской области к людям вышла косуля. Животное спасалось от паводка. Об спасении животного сообщили власти региона в соцсети.
«В деревне Фирсова Абатского района косуля спасалась от воды. Она не побоялась прийти к людям в поисках помощи», — сообщается в telegram-канале информационного центра Тюменской области.
В Абатский район идет критический подъем воды в реке Ишим. Местные власти объявили срочную эвакуацию. Утром 22 апреля в селе Абатском было объявлено штормовое предупреждение.
Косуля пришла к людям из-за паводка
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