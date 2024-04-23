Жители тюменского села в зоне ЧС спасаются от нервного срыва оптимизмом

Эвакуационные сирены доводят жителей Абатского района до нервного срыва

24 апреля 2024 в 15:28 Размер текста - 17 +

В деревне Логинова вода подступает к домам Фото: Иван Горшанов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Жители деревни Логинова Абатского района (Тюменская область) находятся в постоянном напряжении — как психологическом, так и нервном, из-за приближающегося пика паводка и машин с сиренами, которые оповещают граждан о необходимости эвакуации. Об этом URA.RU рассказала одна из местных жительниц. По ее словам, от нервного срыва люди стараются спастись позитивом. «Люди переживают, у многих давление подскакивает. Стараемся не унывать, где-то и посмеемся. Самозащищаемся позитивом. Такой смех сквозь слезы. Приезжали из сельской администрации, глава приезжал из Абатского, все объясняли и разъясняли. А люди им говорят — скоро нас на скорой будут увозить. Особенно плохо, когда приезжает машина, оповещающая о необходимости эвакуации. Зачем? Мы все это знаем. На психику давит, на нервы», — рассказала жительница деревни Логинова Ольга. По ее словам, тревожные настроение среди местных длятся уже больше двух недель. С того самого момента, когда в регионе объявили режим ЧС по паводку. «Особенно тревожно находиться в ожидании, давит это сильно. С 8 апреля каждый день все говорят и говорят [про угрозу паводка]. С одной стороны предупреждения — это хорошо. Люди успевают собирать вещи, что-то вывозить. Но морально, на уровне души, состояние тяжелое очень», — отмечает собеседница агентства. Как ранее писало URA.RU, в селе Абатском — административном центре района, уровень воды в Ишиме 24 апреля уже превысил критическую отметку на 20 см. Вода поднялась до 980 см. Превентивная эвакуация граждан из населенных пунктов началась еще 17 апреля, однако все еще не все сельчане решились покинуть свои дома. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители деревни Логинова Абатского района (Тюменская область) находятся в постоянном напряжении — как психологическом, так и нервном, из-за приближающегося пика паводка и машин с сиренами, которые оповещают граждан о необходимости эвакуации. Об этом URA.RU рассказала одна из местных жительниц. По ее словам, от нервного срыва люди стараются спастись позитивом. «Люди переживают, у многих давление подскакивает. Стараемся не унывать, где-то и посмеемся. Самозащищаемся позитивом. Такой смех сквозь слезы. Приезжали из сельской администрации, глава приезжал из Абатского, все объясняли и разъясняли. А люди им говорят — скоро нас на скорой будут увозить. Особенно плохо, когда приезжает машина, оповещающая о необходимости эвакуации. Зачем? Мы все это знаем. На психику давит, на нервы», — рассказала жительница деревни Логинова Ольга. По ее словам, тревожные настроение среди местных длятся уже больше двух недель. С того самого момента, когда в регионе объявили режим ЧС по паводку. «Особенно тревожно находиться в ожидании, давит это сильно. С 8 апреля каждый день все говорят и говорят [про угрозу паводка]. С одной стороны предупреждения — это хорошо. Люди успевают собирать вещи, что-то вывозить. Но морально, на уровне души, состояние тяжелое очень», — отмечает собеседница агентства. Как ранее писало URA.RU, в селе Абатском — административном центре района, уровень воды в Ишиме 24 апреля уже превысил критическую отметку на 20 см. Вода поднялась до 980 см. Превентивная эвакуация граждан из населенных пунктов началась еще 17 апреля, однако все еще не все сельчане решились покинуть свои дома.