Музей в ХМАО перенесет югорчан в эпоху СССР и игру Atomic Heart на 1 Мая

25 апреля 2024 в 20:28 Размер текста - 17 +

Музей в ХМАО перенесет югорчан в эпоху СССР и игру Atomic Heart на 1 Мая Фото: Размик Закарян © URA.RU Художественный государственный музей Ханты-Мансийска устроит для югорчан путешествие в эпоху СССР на 1 Мая. Для гостей организуют квест по мотивам популярной российской игры Atomic Heart, ретро-фотозону, концерт бардов и мастер-классы. Об этом URA.RU сообщила директор музея Елена Кондрашина.



«Всем нашим гостям мы подготовили небольшое путешествие во времени, позволяющее вспомнить традиции семейного отдыха наших бабушек и дедушек, и конечно, позволить все это не просто узнать, но прочувствовать на себе. Патефоны, настольные игры, бродилки, творчество, загадки и фото зоны, — все, что дает возможность жителям нашего города провести прекрасный день всей семьей. Многие уголки музея приобретут советский шик, а пандус превратиться в офлайн вариацию популярной российской игры Atomic Heart», — поделилась с агентством Кондрашина.



В программе праздника посетителей ждут тематические мастер-классы, концерт бардов, настольные игры, фото-зона с атрибутикой эпохи СССР. Гости также смогут послушать музыку на старинном проигрывателе пластинок.



Несмотря на то, что на 1 Мая в ХМАО отменили традиционные парады и шествия, в некоторых городах округа все же организуют праздничную программу. В Сургуте, например, пройдет митинг-концерт, а в Нижневартовске — различные акции и эко-просветительские мероприятия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Художественный государственный музей Ханты-Мансийска устроит для югорчан путешествие в эпоху СССР на 1 Мая. Для гостей организуют квест по мотивам популярной российской игры Atomic Heart, ретро-фотозону, концерт бардов и мастер-классы. Об этом URA.RU сообщила директор музея Елена Кондрашина. «Всем нашим гостям мы подготовили небольшое путешествие во времени, позволяющее вспомнить традиции семейного отдыха наших бабушек и дедушек, и конечно, позволить все это не просто узнать, но прочувствовать на себе. Патефоны, настольные игры, бродилки, творчество, загадки и фото зоны, — все, что дает возможность жителям нашего города провести прекрасный день всей семьей. Многие уголки музея приобретут советский шик, а пандус превратиться в офлайн вариацию популярной российской игры Atomic Heart», — поделилась с агентством Кондрашина. В программе праздника посетителей ждут тематические мастер-классы, концерт бардов, настольные игры, фото-зона с атрибутикой эпохи СССР. Гости также смогут послушать музыку на старинном проигрывателе пластинок. Несмотря на то, что на 1 Мая в ХМАО отменили традиционные парады и шествия, в некоторых городах округа все же организуют праздничную программу. В Сургуте, например, пройдет митинг-концерт, а в Нижневартовске — различные акции и эко-просветительские мероприятия.