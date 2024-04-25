Путин: правительство готовится к запуску механизма регуляторной гильотины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир, топ
Владимир Путин заявил о подготовке к запуску механизма регуляторной гильотины Фото:

Правительство РФ запустит модернизированный механизм регуляторной гильотины. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Сейчас правительство готовит к запуску модернизированный механизм регуляторной гильотины. По сути предстоит еще один масштабный этап расчистки нормативной базы», — заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция его выступления идет на телеканале «Росия-24».

Президент также отметил, что в течение последних трех лет в России внедряется региональный инвестиционный стандарт, основанный на запросах и рекомендациях бизнес-сообщества. Целью данного стандарта является создание единых условий для привлечения инвесторов во всех регионах страны, используя лучшие практики, проверенные на практике.

Ранее Путин заявил, что в стране создаются новые отрасли и направления промышленности. В том числе, будет реализована масштабная инфраструктурная программа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство РФ запустит модернизированный механизм регуляторной гильотины. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Сейчас правительство готовит к запуску модернизированный механизм регуляторной гильотины. По сути предстоит еще один масштабный этап расчистки нормативной базы», — заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция его выступления идет на телеканале «Росия-24». Президент также отметил, что в течение последних трех лет в России внедряется региональный инвестиционный стандарт, основанный на запросах и рекомендациях бизнес-сообщества. Целью данного стандарта является создание единых условий для привлечения инвесторов во всех регионах страны, используя лучшие практики, проверенные на практике. Ранее Путин заявил, что в стране создаются новые отрасли и направления промышленности. В том числе, будет реализована масштабная инфраструктурная программа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...