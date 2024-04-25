Путин: правительство готовится к запуску механизма регуляторной гильотины

25 апреля 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил о подготовке к запуску механизма регуляторной гильотины Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство РФ запустит модернизированный механизм регуляторной гильотины. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Сейчас правительство готовит к запуску модернизированный механизм регуляторной гильотины. По сути предстоит еще один масштабный этап расчистки нормативной базы», — заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция его выступления идет на телеканале «Росия-24». Президент также отметил, что в течение последних трех лет в России внедряется региональный инвестиционный стандарт, основанный на запросах и рекомендациях бизнес-сообщества. Целью данного стандарта является создание единых условий для привлечения инвесторов во всех регионах страны, используя лучшие практики, проверенные на практике. Ранее Путин заявил, что в стране создаются новые отрасли и направления промышленности. В том числе, будет реализована масштабная инфраструктурная программа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство РФ запустит модернизированный механизм регуляторной гильотины. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Сейчас правительство готовит к запуску модернизированный механизм регуляторной гильотины. По сути предстоит еще один масштабный этап расчистки нормативной базы», — заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция его выступления идет на телеканале «Росия-24». Президент также отметил, что в течение последних трех лет в России внедряется региональный инвестиционный стандарт, основанный на запросах и рекомендациях бизнес-сообщества. Целью данного стандарта является создание единых условий для привлечения инвесторов во всех регионах страны, используя лучшие практики, проверенные на практике. Ранее Путин заявил, что в стране создаются новые отрасли и направления промышленности. В том числе, будет реализована масштабная инфраструктурная программа.