Путин: правительство готовится к запуску механизма регуляторной гильотины

Правительство РФ запустит модернизированный механизм регуляторной гильотины. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Сейчас правительство готовит к запуску модернизированный механизм регуляторной гильотины. По сути предстоит еще один масштабный этап расчистки нормативной базы», — заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция его выступления идет на телеканале «Росия-24».
Президент также отметил, что в течение последних трех лет в России внедряется региональный инвестиционный стандарт, основанный на запросах и рекомендациях бизнес-сообщества. Целью данного стандарта является создание единых условий для привлечения инвесторов во всех регионах страны, используя лучшие практики, проверенные на практике.
Ранее Путин заявил, что в стране создаются новые отрасли и направления промышленности. В том числе, будет реализована масштабная инфраструктурная программа.
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