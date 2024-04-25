25 апреля 2024

В Киеве предложили недовольным украинцам сдать паспорта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Референдум о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья к России. Московская область, Одинцово, референдум, украина, паспорт украины, украинский паспорт, голосование, урна для голосования
Гражданам, которые не хотят возвращаться в Украину, предложили сдать паспорта Фото:

Украинцам, которые не хотят возвращаться в страну и собираются остаться жить заграницей, предложили отказаться от гражданства и «сдать паспорт». Такое заявление сделала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Если вы не чувствуете себя украинцем, то сдавайте паспорт и идите себе, оставайтесь в другой стране. Все, что у них просят, это обновить свои данные, чтобы мы знали, что они находятся за границей», — сказала Безуглая в ток-шоу «Тема с Мосейчук».

Так она прокомментировала недовольство граждан Украины приостановкой оказания консульских услуг в загранучреждениях. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк добавил, что его земляки должны помнить не только о своих правах, но и об обязательствах перед страной.

Украинцам призывного возраста больше не будут выдавать загранпаспорта и внутренние паспорта в зарубежных дипломатических учреждениях. Исключением будут являться только мужчины, которые имеют первую или вторую группу инвалидности, опекуны, ухаживающие за ними и родственники детей с заболеваниями, требующими лечения сне пределов страны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинцам, которые не хотят возвращаться в страну и собираются остаться жить заграницей, предложили отказаться от гражданства и «сдать паспорт». Такое заявление сделала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. «Если вы не чувствуете себя украинцем, то сдавайте паспорт и идите себе, оставайтесь в другой стране. Все, что у них просят, это обновить свои данные, чтобы мы знали, что они находятся за границей», — сказала Безуглая в ток-шоу «Тема с Мосейчук». Так она прокомментировала недовольство граждан Украины приостановкой оказания консульских услуг в загранучреждениях. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк добавил, что его земляки должны помнить не только о своих правах, но и об обязательствах перед страной. Украинцам призывного возраста больше не будут выдавать загранпаспорта и внутренние паспорта в зарубежных дипломатических учреждениях. Исключением будут являться только мужчины, которые имеют первую или вторую группу инвалидности, опекуны, ухаживающие за ними и родственники детей с заболеваниями, требующими лечения сне пределов страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...