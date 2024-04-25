В Киеве предложили недовольным украинцам сдать паспорта

26 апреля 2024 в 01:43 Размер текста - 17 +

Гражданам, которые не хотят возвращаться в Украину, предложили сдать паспорта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Украинцам, которые не хотят возвращаться в страну и собираются остаться жить заграницей, предложили отказаться от гражданства и «сдать паспорт». Такое заявление сделала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. «Если вы не чувствуете себя украинцем, то сдавайте паспорт и идите себе, оставайтесь в другой стране. Все, что у них просят, это обновить свои данные, чтобы мы знали, что они находятся за границей», — сказала Безуглая в ток-шоу «Тема с Мосейчук». Так она прокомментировала недовольство граждан Украины приостановкой оказания консульских услуг в загранучреждениях. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк добавил, что его земляки должны помнить не только о своих правах, но и об обязательствах перед страной. Украинцам призывного возраста больше не будут выдавать загранпаспорта и внутренние паспорта в зарубежных дипломатических учреждениях. Исключением будут являться только мужчины, которые имеют первую или вторую группу инвалидности, опекуны, ухаживающие за ними и родственники детей с заболеваниями, требующими лечения сне пределов страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинцам, которые не хотят возвращаться в страну и собираются остаться жить заграницей, предложили отказаться от гражданства и «сдать паспорт». Такое заявление сделала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. «Если вы не чувствуете себя украинцем, то сдавайте паспорт и идите себе, оставайтесь в другой стране. Все, что у них просят, это обновить свои данные, чтобы мы знали, что они находятся за границей», — сказала Безуглая в ток-шоу «Тема с Мосейчук». Так она прокомментировала недовольство граждан Украины приостановкой оказания консульских услуг в загранучреждениях. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк добавил, что его земляки должны помнить не только о своих правах, но и об обязательствах перед страной. Украинцам призывного возраста больше не будут выдавать загранпаспорта и внутренние паспорта в зарубежных дипломатических учреждениях. Исключением будут являться только мужчины, которые имеют первую или вторую группу инвалидности, опекуны, ухаживающие за ними и родственники детей с заболеваниями, требующими лечения сне пределов страны.