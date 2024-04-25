В Перми начали пересматривать дело об обмане дольщиков на 12,2 млн рублей

26 апреля 2024 в 14:32 Размер текста - 17 +

Дело пересматривают в Пермском краевом суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском краевом суде начали пересматривать уголовное дело в отношении бывшего руководителя компании «Камская долина» Алевтины Романовой. Женщину обвиняют в двойной продаже квартир в строящихся жилых комплексах девелопера на сумму 12,2 миллиона рублей, но она отрицает свою невиновность. «Пермский краевой суд приступил к апелляции на приговор, вынесенный более двух лет назад экс-руководителю, совладельцу группы компаний „Камская долина“ Алевтине Романовой. Это уже четвертый пересмотр в данной инстанции», — пишет «РБК Пермь». Уточняется, что Романова приняла участие в заседании по видеосвязи. В 2022 году Романову приговорили к пяти годам лишения свободы. Ее обвинили в том, что она с 2017 по 2018 год продала пять квартир в ЖК «Весна», которые уже принадлежали ООО «Гран». Общая стоимость перепроданного жилья составила 12,2 миллиона рублей. По словам Романовой, она сделала это, чтобы расплатиться с долгами «Камской долины». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском краевом суде начали пересматривать уголовное дело в отношении бывшего руководителя компании «Камская долина» Алевтины Романовой. Женщину обвиняют в двойной продаже квартир в строящихся жилых комплексах девелопера на сумму 12,2 миллиона рублей, но она отрицает свою невиновность. «Пермский краевой суд приступил к апелляции на приговор, вынесенный более двух лет назад экс-руководителю, совладельцу группы компаний „Камская долина“ Алевтине Романовой. Это уже четвертый пересмотр в данной инстанции», — пишет «РБК Пермь». Уточняется, что Романова приняла участие в заседании по видеосвязи. В 2022 году Романову приговорили к пяти годам лишения свободы. Ее обвинили в том, что она с 2017 по 2018 год продала пять квартир в ЖК «Весна», которые уже принадлежали ООО «Гран». Общая стоимость перепроданного жилья составила 12,2 миллиона рублей. По словам Романовой, она сделала это, чтобы расплатиться с долгами «Камской долины».