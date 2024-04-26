Жители ишимской деревни благодарят потоп за новое жилье

Жители деревни Лайкова Ишимского района Тюменской области получат новое жилье благодаря паводку. О том, за что эти люди благодарны наводнению, корреспонденту URA.RU рассказали местные жители.
«С 2019 года мы пытались добиться переселения. Куда только ни писали. У нас деревня в низинке, как осень и весна — дети не учатся, дороги размывает, не проехать. Давно ждали такого решения», — поделились люди с URA.RU.
По их словам, их оповестили о выкупе участков вместе с домами. Какое жилье они получат или смогут приобрести на полученную компенсацию, им пока неизвестно. Ранее URA.RU рассказало, что в Ишимском районе работает глава Минстроя Файзуллин.
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Жители деревни Лайкова Ишимского района Тюменской области получат новое жилье благодаря паводку. О том, за что эти люди благодарны наводнению, корреспонденту URA.RU рассказали местные жители. «С 2019 года мы пытались добиться переселения. Куда только ни писали. У нас деревня в низинке, как осень и весна — дети не учатся, дороги размывает, не проехать. Давно ждали такого решения», — поделились люди с URA.RU. По их словам, их оповестили о выкупе участков вместе с домами. Какое жилье они получат или смогут приобрести на полученную компенсацию, им пока неизвестно. Ранее URA.RU рассказало, что в Ишимском районе работает глава Минстроя Файзуллин.