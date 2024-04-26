Жители ишимской деревни благодарят потоп за новое жилье

В деревне Лайкова Тюменской области из-за паводка людей переселят в новое жилье

У жителей затопленной деревни выкупят участки с домами Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Жители деревни Лайкова Ишимского района Тюменской области получат новое жилье благодаря паводку. О том, за что эти люди благодарны наводнению, корреспонденту URA.RU рассказали местные жители.

«С 2019 года мы пытались добиться переселения. Куда только ни писали. У нас деревня в низинке, как осень и весна — дети не учатся, дороги размывает, не проехать. Давно ждали такого решения», — поделились люди с URA.RU.

По их словам, их оповестили о выкупе участков вместе с домами. Какое жилье они получат или смогут приобрести на полученную компенсацию, им пока неизвестно. Ранее URA.RU рассказало, что в Ишимском районе работает глава Минстроя Файзуллин.