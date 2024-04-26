Жители ишимской деревни благодарят потоп за новое жилье

В деревне Лайкова Тюменской области из-за паводка людей переселят в новое жилье
© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок, Деревня Воронина. Ишимский район. Тюмень, половодье, паводок, наводнение, потоп, разлив
У жителей затопленной деревни выкупят участки с домами Фото:
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Жители деревни Лайкова Ишимского района Тюменской области получат новое жилье благодаря паводку. О том, за что эти люди благодарны наводнению, корреспонденту URA.RU рассказали местные жители.

«С 2019 года мы пытались добиться переселения. Куда только ни писали. У нас деревня в низинке, как осень и весна — дети не учатся, дороги размывает, не проехать. Давно ждали такого решения», — поделились люди с URA.RU.

По их словам, их оповестили о выкупе участков вместе с домами. Какое жилье они получат или смогут приобрести на полученную компенсацию, им пока неизвестно. Ранее URA.RU рассказало, что в Ишимском районе работает глава Минстроя Файзуллин.

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Жители деревни Лайкова Ишимского района Тюменской области получат новое жилье благодаря паводку. О том, за что эти люди благодарны наводнению, корреспонденту URA.RU рассказали местные жители. «С 2019 года мы пытались добиться переселения. Куда только ни писали. У нас деревня в низинке, как осень и весна — дети не учатся, дороги размывает, не проехать. Давно ждали такого решения», — поделились люди с URA.RU. По их словам, их оповестили о выкупе участков вместе с домами. Какое жилье они получат или смогут приобрести на полученную компенсацию, им пока неизвестно. Ранее URA.RU рассказало, что в Ишимском районе работает глава Минстроя Файзуллин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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