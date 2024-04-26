В Перми сотрудницу «Вкусно — и точка» не пустили на похороны дедушки

Сотрудницу Алену пермского ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка», который расположен в ЦУМе, не хотели отпускать на похороны дедушки. Директор филиала сказал, что это не близкий родственник.
«Когда случилось горе, девушка пришла отпрашиваться у начальника. С трудом выбила день, хотя по закону полагается три. На похоронах ей безостановочно названивали с работы, пришлось выключить телефон», — пишет telegram-канал Ural Mash.
Руководитель филиала рассказал telegram-каналу, что был готов дать выходной, если девушка покажет свидетельство о смерти. Но Алена говорит, что слышала от начальника только отказ. Девушку поддержали другие сотрудники предприятия. Они массово написали заявления об увольнении.
В пресс-службе «Вкусно — и точка» выразили соболезнование девушке и пообещали провести внутреннее расследование. «Мы очень сожалеем о возникшей ситуации и обязательно разберемся в ее причинах. Все предприятия „Вкусно — и точка“ строго соблюдают требования законодательства и предоставляют сотрудникам выходные дни, а также материальную помощь в связи с потерей близких», — пишет Properm со ссылкой на пресс-службу.
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Сотрудницу Алену пермского ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка», который расположен в ЦУМе, не хотели отпускать на похороны дедушки. Директор филиала сказал, что это не близкий родственник. «Когда случилось горе, девушка пришла отпрашиваться у начальника. С трудом выбила день, хотя по закону полагается три. На похоронах ей безостановочно названивали с работы, пришлось выключить телефон», — пишет telegram-канал Ural Mash. Руководитель филиала рассказал telegram-каналу, что был готов дать выходной, если девушка покажет свидетельство о смерти. Но Алена говорит, что слышала от начальника только отказ. Девушку поддержали другие сотрудники предприятия. Они массово написали заявления об увольнении. В пресс-службе «Вкусно — и точка» выразили соболезнование девушке и пообещали провести внутреннее расследование. «Мы очень сожалеем о возникшей ситуации и обязательно разберемся в ее причинах. Все предприятия „Вкусно — и точка“ строго соблюдают требования законодательства и предоставляют сотрудникам выходные дни, а также материальную помощь в связи с потерей близких», — пишет Properm со ссылкой на пресс-службу.