В Перми сотрудницу «Вкусно — и точка» не пустили на похороны дедушки

Сотрудники стали массово увольняться из-за инцидента Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудницу Алену пермского ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка», который расположен в ЦУМе, не хотели отпускать на похороны дедушки. Директор филиала сказал, что это не близкий родственник.

«Когда случилось горе, девушка пришла отпрашиваться у начальника. С трудом выбила день, хотя по закону полагается три. На похоронах ей безостановочно названивали с работы, пришлось выключить телефон», — пишет telegram-канал Ural Mash.

Руководитель филиала рассказал telegram-каналу, что был готов дать выходной, если девушка покажет свидетельство о смерти. Но Алена говорит, что слышала от начальника только отказ. Девушку поддержали другие сотрудники предприятия. Они массово написали заявления об увольнении.

В пресс-службе «Вкусно — и точка» выразили соболезнование девушке и пообещали провести внутреннее расследование. «Мы очень сожалеем о возникшей ситуации и обязательно разберемся в ее причинах. Все предприятия „Вкусно — и точка“ строго соблюдают требования законодательства и предоставляют сотрудникам выходные дни, а также материальную помощь в связи с потерей близких», — пишет Properm со ссылкой на пресс-службу.