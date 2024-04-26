Власти Ишима запретили жителям посещать садоводческие общества

Власти Ишима (Тюменская область) запретили жителям посещать садоводческие общества. Жители, которые хотят заняться на подтопляемых территориях садово-огородными работами, сообщает администрация города в своем telegram-канале.
«В настоящее время с целью избежания человеческих жертв. Принято решение о запрете нахождения в садоводческих обществах, товариществах людей, которые занимаются своими садоводческими делами», — сказал первый заместитель главы города Олег Афонасьев.
Ранее URA.RU сообщало, что в подтопляемый Ишим приехал федеральный министр. Город посетил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.
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Власти Ишима (Тюменская область) запретили жителям посещать садоводческие общества. Жители, которые хотят заняться на подтопляемых территориях садово-огородными работами, сообщает администрация города в своем telegram-канале. «В настоящее время с целью избежания человеческих жертв. Принято решение о запрете нахождения в садоводческих обществах, товариществах людей, которые занимаются своими садоводческими делами», — сказал первый заместитель главы города Олег Афонасьев. Ранее URA.RU сообщало, что в подтопляемый Ишим приехал федеральный министр. Город посетил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.