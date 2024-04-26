26 апреля 2024

Власти Ишима запретили жителям посещать садоводческие общества

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Запрет на посещение садоводческих товариществ объявили из-за еще не отступившей воды Фото:
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Власти Ишима (Тюменская область) запретили жителям посещать садоводческие общества. Жители, которые хотят заняться на подтопляемых территориях садово-огородными работами, сообщает администрация города в своем telegram-канале.

«В настоящее время с целью избежания человеческих жертв. Принято решение о запрете нахождения в садоводческих обществах, товариществах людей, которые занимаются своими садоводческими делами», — сказал первый заместитель главы города Олег Афонасьев.

Ранее URA.RU сообщало, что в подтопляемый Ишим приехал федеральный министр. Город посетил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

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Власти Ишима (Тюменская область) запретили жителям посещать садоводческие общества. Жители, которые хотят заняться на подтопляемых территориях садово-огородными работами, сообщает администрация города в своем telegram-канале. «В настоящее время с целью избежания человеческих жертв. Принято решение о запрете нахождения в садоводческих обществах, товариществах людей, которые занимаются своими садоводческими делами», — сказал первый заместитель главы города Олег Афонасьев. Ранее URA.RU сообщало, что в подтопляемый Ишим приехал федеральный министр. Город посетил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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