Футбольный клуб «Курган» проиграл на выезде команде «Амкар-Пермь-2» во втором туре чемпионата Третьей лиги. Матч завершился со счетом — 1:2 в пользу пермского клуба. Об этом передает корреспондент, наблюдавший за трансляцией игры.
«ФК „Курган“ уступил на выезде ФК „Амкар-Пермь-2“ со счетом 1:2. У курганцев на пятой минуте игры забил Дмитрий Михеев. Через минуту гости отыгрались благодаря Ивану Костареву. На 32 минуте Арсений Чернышев поставил точку в матче», — передает корреспондент. Матч проходил на стадионе «Звезда».
В двух турах Третьей лиги у курганцев в активе одно очко. Следующий матч пройдет для ФК «Курган» пройдет 4 мая в Омске. Команда встретимся с ФК «СибГУФК-Иртыш-2».
Ранее URA.RU писало, что курганские футболисты упустили победу в Уфе, ведя в счете два мяча. ФК «Курган» во первом туре чемпионата сыграл 2:2 с командой «Беркут-Уфа». Также сообщалось, что до марта 2024 года команда из Кургана носила название «Тобол».
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