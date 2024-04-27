Футбольный клуб из Кургана проиграл на выезде пермской команде. Фото

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Футбол. Пермь, футбол, амкар, стадион звезда
ФК «Амкар-Пермь-2» обыграла курганцев со счетом 2:1 Фото:

Футбольный клуб «Курган» проиграл на выезде команде «Амкар-Пермь-2» во втором туре чемпионата Третьей лиги. Матч завершился со счетом — 1:2 в пользу пермского клуба. Об этом передает корреспондент, наблюдавший за трансляцией игры.

«ФК „Курган“ уступил на выезде ФК „Амкар-Пермь-2“ со счетом 1:2. У курганцев на пятой минуте игры забил Дмитрий Михеев. Через минуту гости отыгрались благодаря Ивану Костареву. На 32 минуте Арсений Чернышев поставил точку в матче», — передает корреспондент. Матч проходил на стадионе «Звезда».

В двух турах Третьей лиги у курганцев в активе одно очко. Следующий матч пройдет для ФК «Курган» пройдет 4 мая в Омске. Команда встретимся с ФК «СибГУФК-Иртыш-2».

Ранее URA.RU писало, что курганские футболисты упустили победу в Уфе, ведя в счете два мяча. ФК «Курган» во первом туре чемпионата сыграл 2:2 с командой «Беркут-Уфа». Также сообщалось, что до марта 2024 года команда из Кургана носила название «Тобол».

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Футбольный клуб «Курган» проиграл на выезде команде «Амкар-Пермь-2» во втором туре чемпионата Третьей лиги. Матч завершился со счетом — 1:2 в пользу пермского клуба. Об этом передает корреспондент, наблюдавший за трансляцией игры. «ФК „Курган“ уступил на выезде ФК „Амкар-Пермь-2“ со счетом 1:2. У курганцев на пятой минуте игры забил Дмитрий Михеев. Через минуту гости отыгрались благодаря Ивану Костареву. На 32 минуте Арсений Чернышев поставил точку в матче», — передает корреспондент. Матч проходил на стадионе «Звезда». В двух турах Третьей лиги у курганцев в активе одно очко. Следующий матч пройдет для ФК «Курган» пройдет 4 мая в Омске. Команда встретимся с ФК «СибГУФК-Иртыш-2». Ранее URA.RU писало, что курганские футболисты упустили победу в Уфе, ведя в счете два мяча. ФК «Курган» во первом туре чемпионата сыграл 2:2 с командой «Беркут-Уфа». Также сообщалось, что до марта 2024 года команда из Кургана носила название «Тобол».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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