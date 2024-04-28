28 апреля 2024
27 апреля 2024

В ХМАО закроют мост через Обь из-за ледохода

В поселке Локосово Сургутского района с 1 мая закроют мост из-за ледохода
© Служба новостей «URA.RU»
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Ледоход на реке Обь. Сургут, ледоход, обь, льдины, весна
В поселке Локосово Сургутского района с 1 мая закроют мост из-за ледохода Фото:

В поселке Локосово Сургутского района закроют мост через Обь из-за предстоящего ледохода. Движение транспорта по мосту планируется перекрыть на две недели с 1 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Сургутского района.

«В связи с погодными условиями ООО „Сургутский речной порт“ прогнозирует разведение наплавного моста через реку Обь в районе Локосово. Произойдет это ориентировочно 1 мая. <…> По предварительным прогнозам срок ограничения движения транспортных средств до 14 мая», — говорится в сообщении.

На время ледохода перевозка транспорта аварийно-спасательных и других служб жизнеобеспечения будет организована паромом. В Локосово уже доставили топливо для котельной, продукты и медикаменты в необходимом объеме.

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В поселке Локосово Сургутского района закроют мост через Обь из-за предстоящего ледохода. Движение транспорта по мосту планируется перекрыть на две недели с 1 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Сургутского района. «В связи с погодными условиями ООО „Сургутский речной порт“ прогнозирует разведение наплавного моста через реку Обь в районе Локосово. Произойдет это ориентировочно 1 мая. <…> По предварительным прогнозам срок ограничения движения транспортных средств до 14 мая», — говорится в сообщении. На время ледохода перевозка транспорта аварийно-спасательных и других служб жизнеобеспечения будет организована паромом. В Локосово уже доставили топливо для котельной, продукты и медикаменты в необходимом объеме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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