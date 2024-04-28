В ХМАО закроют мост через Обь из-за ледохода

В поселке Локосово Сургутского района закроют мост через Обь из-за предстоящего ледохода. Движение транспорта по мосту планируется перекрыть на две недели с 1 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Сургутского района.
«В связи с погодными условиями ООО „Сургутский речной порт“ прогнозирует разведение наплавного моста через реку Обь в районе Локосово. Произойдет это ориентировочно 1 мая. <…> По предварительным прогнозам срок ограничения движения транспортных средств до 14 мая», — говорится в сообщении.
На время ледохода перевозка транспорта аварийно-спасательных и других служб жизнеобеспечения будет организована паромом. В Локосово уже доставили топливо для котельной, продукты и медикаменты в необходимом объеме.
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