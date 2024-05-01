Кому обязательно надо подать декларацию о доходах до 2 мая

Госуслуги: до 2 мая необходимо подать декларацию 3-НДФЛ за 2023 год

01 мая 2024 в 09:53 Размер текста - 17 +

При получении некоторых доходов физлица должны сдать декларацию 3-НДФЛ и заплатить налог Фото: Денис Моргунов © URA.RU Госуслуги сообщили о необходимости подачи декларации 3-НДФЛ за 2023 год. Это нужно сделать до 2 мая 2024. URA.RU рассказывает о случаях, когда необходимо отчитаться по налогам. «При получении некоторых доходов физлица должны сдать декларацию 3-НДФЛ и заплатить налог. Декларацию за 2023 год нужно сдать до 2 мая 2024 года», — сообщили Госуслуги в своем telegram-канале. Это не касается тех, кто получал только зарплату — с нее уже удержан и уплачен НДФЛ. А сведения о доходах в налоговую подает работодатель. Случаи, когда нужно отчитаться Продажа имущества раньше минимального срока владения Продажа имущества перед истечением минимального срока владения требует особого внимания. Для недвижимости этот срок составляет три или пять лет, для других видов имущества он равен трем годам. Декларация нужна, даже если сумма продажи ниже стоимости покупки и налогооблагаемого дохода нет. Она не требуется в двух случаях: Если сумма продажи не превышает вычет: миллион рублей для недвижимости и 250 тысяч рублей — для остального имущества. Если за год продали несколько объектов, то вычет один на все.

Квартиру продали раньше минимального срока владения, но есть освобождение от налога для семей с детьми. Доходы от физлиц Если у лица не было статуса ИП или самозанятого. Например, если в 2023 году он сдавал квартиру, подрабатывал репетитором или оказывал другие услуги и получал доход. Его нужно задекларировать и уплатить налог. Выигрыш в лотереях и азартных играх При сумме выигрыша от четырех до 15 тысяч рублей. Выигрыши до четырех тысяч рублей в год налогом не облагаются, а с сумм свыше 15 тысяч организатор лотереи или игры сам удерживает налог. Бизнес ИП на ОСНО Индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения подают декларацию. Они платят НДФЛ по ставке 13%. Как подать декларацию Декларацию можно подать через личный кабинет на сайте ФНС или воспользоваться сервисом Госуслуг — там есть инструкция. Срок уплаты налога по декларации — до 15 июля 2024 года. На портале также доступны инструкции и сервисы для упрощения процесса подачи документов и уплаты налогов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госуслуги сообщили о необходимости подачи декларации 3-НДФЛ за 2023 год. Это нужно сделать до 2 мая 2024. URA.RU рассказывает о случаях, когда необходимо отчитаться по налогам. «При получении некоторых доходов физлица должны сдать декларацию 3-НДФЛ и заплатить налог. Декларацию за 2023 год нужно сдать до 2 мая 2024 года», — сообщили Госуслуги в своем telegram-канале. Это не касается тех, кто получал только зарплату — с нее уже удержан и уплачен НДФЛ. А сведения о доходах в налоговую подает работодатель. Продажа имущества перед истечением минимального срока владения требует особого внимания. Для недвижимости этот срок составляет три или пять лет, для других видов имущества он равен трем годам. Декларация нужна, даже если сумма продажи ниже стоимости покупки и налогооблагаемого дохода нет. Она не требуется в двух случаях: Если у лица не было статуса ИП или самозанятого. Например, если в 2023 году он сдавал квартиру, подрабатывал репетитором или оказывал другие услуги и получал доход. Его нужно задекларировать и уплатить налог. При сумме выигрыша от четырех до 15 тысяч рублей. Выигрыши до четырех тысяч рублей в год налогом не облагаются, а с сумм свыше 15 тысяч организатор лотереи или игры сам удерживает налог. Индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения подают декларацию. Они платят НДФЛ по ставке 13%. Декларацию можно подать через личный кабинет на сайте ФНС или воспользоваться сервисом Госуслуг — там есть инструкция. Срок уплаты налога по декларации — до 15 июля 2024 года. На портале также доступны инструкции и сервисы для упрощения процесса подачи документов и уплаты налогов.