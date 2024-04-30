30 апреля 2024

В Челябинской области на треть выросла средняя ожидаемая зарплата

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе средняя ожидаемая зарплата увеличилась на 32% до 54 тысяч 400 рублей Фото:

Средняя ожидаемая зарплата в Челябинской области в апреле 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года увеличилась на 32% до 54 тысяч 400 рублей. При этом более половины опрошенных челябинцев не готовы снизить желаемую зарплату ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства, сообщили в пресс-службе HeadHunter.

«Средняя ожидаемая зарплата в Челябинской области в апреле 2024 года составила 54 тысяч 400 рублей, увеличившись на 32% в сравнении с апрелем 2023 года. При этом в I квартале 2024 года 53% опрошенных не согласны пойти на снижение желаемой зарплаты ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства на новое место, в IV квартале 2023 года так отвечали 51% респондентов. А 29%, наоборот, готовы снизить свои зарплатные ожидания, 18% — затруднились с ответом», — отметили в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, меньше всего к снижению своих зарплатных ожиданий готовы представители автомобильного бизнеса, сферы закупок и транспорта и логистики. В то же время получать меньше согласны сотрудники профессиональных сфер, таких как «Домашний, обслуживающий персонал», «Информационные технологии» и «Стратегия, инвестиции, консалтинг» и «Искусство, развлечение, медиа».

Большинство челябинцев отметили критичность трудоустройства в ближайшее время по сравнению с четвертым кварталом 2023 года. При этом оказалось, что в регионе на данный момент сложнее всего трудоустроиться маркетологам (74%), представителям высшего менеджмента (73%) и представителям сферы искусства и массмедиа (71%).

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Средняя ожидаемая зарплата в Челябинской области в апреле 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года увеличилась на 32% до 54 тысяч 400 рублей. При этом более половины опрошенных челябинцев не готовы снизить желаемую зарплату ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства, сообщили в пресс-службе HeadHunter. «Средняя ожидаемая зарплата в Челябинской области в апреле 2024 года составила 54 тысяч 400 рублей, увеличившись на 32% в сравнении с апрелем 2023 года. При этом в I квартале 2024 года 53% опрошенных не согласны пойти на снижение желаемой зарплаты ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства на новое место, в IV квартале 2023 года так отвечали 51% респондентов. А 29%, наоборот, готовы снизить свои зарплатные ожидания, 18% — затруднились с ответом», — отметили в пресс-службе. Также в пресс-службе отметили, меньше всего к снижению своих зарплатных ожиданий готовы представители автомобильного бизнеса, сферы закупок и транспорта и логистики. В то же время получать меньше согласны сотрудники профессиональных сфер, таких как «Домашний, обслуживающий персонал», «Информационные технологии» и «Стратегия, инвестиции, консалтинг» и «Искусство, развлечение, медиа». Большинство челябинцев отметили критичность трудоустройства в ближайшее время по сравнению с четвертым кварталом 2023 года. При этом оказалось, что в регионе на данный момент сложнее всего трудоустроиться маркетологам (74%), представителям высшего менеджмента (73%) и представителям сферы искусства и массмедиа (71%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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