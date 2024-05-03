В преддверии великого христианского праздника Пасхи куличи выпекают, как правило, из дрожжевого теста. Но существуют и оригинальные рецепты, которые позволяют придать этому блюду особое изящество и необычность. Редакция URA.RU расспросила известных тюменцев, чтобы узнать, какие секреты есть в приготовлении праздничных блюд. Среди них — рецепт от нутрициолога Татьяны Забалуевой.
Творожная пасха
Кулинарный блогер Анастасия Семянива на праздник Пасхи предпочитает готовить одноименное блюдо из творога и сливок. Этот рецепт быстрый и вариативный: если подержать готовую пасху в холодильнике несколько часов — она превратится в мороженое.
Рецепт творожной пасхи от тюменского кулинарного блогера Анастасии Семянивы
Кулич от нутрициолога
Тюменка Мария Кондратович, радиоведущая и автор курса по голосу и речи поделилась рецептом кулича, который требует необычных ингредиентов. Автором блюда является нутрициолог Татьяна Забалуева.
Рецепт кулича, который готовит Мария Кондратович
Традиционный кулич
Семейным рецептом традиционного кулича с изюмом поделилась тюменская телеведущая Анна Чехонацкая. Эту выпечку готовят уже несколько поколений ее семьи.
Семейный рецепт традиционного кулича от телеведущей Анны Чехонацкой
Кулич с ромом
Телеведущий новостной программы на тюменском телеканале Влад Сорокин поделился рецептом «мужского» варианта кулича. Его главная особенность — пропитка из ромового сиропа.
Рецепт кулича с ромом от телеведущего Влада Сорокина
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В преддверии великого христианского праздника Пасхи куличи выпекают, как правило, из дрожжевого теста. Но существуют и оригинальные рецепты, которые позволяют придать этому блюду особое изящество и необычность. Редакция URA.RU расспросила известных тюменцев, чтобы узнать, какие секреты есть в приготовлении праздничных блюд. Среди них — рецепт от нутрициолога Татьяны Забалуевой. Творожная пасха Кулинарный блогер Анастасия Семянива на праздник Пасхи предпочитает готовить одноименное блюдо из творога и сливок. Этот рецепт быстрый и вариативный: если подержать готовую пасху в холодильнике несколько часов — она превратится в мороженое. Кулич от нутрициолога Тюменка Мария Кондратович, радиоведущая и автор курса по голосу и речи поделилась рецептом кулича, который требует необычных ингредиентов. Автором блюда является нутрициолог Татьяна Забалуева. Традиционный кулич Семейным рецептом традиционного кулича с изюмом поделилась тюменская телеведущая Анна Чехонацкая. Эту выпечку готовят уже несколько поколений ее семьи. Кулич с ромом Телеведущий новостной программы на тюменском телеканале Влад Сорокин поделился рецептом «мужского» варианта кулича. Его главная особенность — пропитка из ромового сиропа.