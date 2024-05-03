Рецепты пасхальных куличей от известных тюменцев. Инфографика

Тюменские знаменитости к празднику Пасхи пекут куличи по рецепту нутрициолога
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Традиционный кулич к Пасхе делается из дрожжевого теста Фото:

В преддверии великого христианского праздника Пасхи куличи выпекают, как правило, из дрожжевого теста. Но существуют и оригинальные рецепты, которые позволяют придать этому блюду особое изящество и необычность. Редакция URA.RU расспросила известных тюменцев, чтобы узнать, какие секреты есть в приготовлении праздничных блюд. Среди них — рецепт от нутрициолога Татьяны Забалуевой.

Творожная пасха

Кулинарный блогер Анастасия Семянива на праздник Пасхи предпочитает готовить одноименное блюдо из творога и сливок. Этот рецепт быстрый и вариативный: если подержать готовую пасху в холодильнике несколько часов — она превратится в мороженое.

Рецепт творожной пасхи от тюменского кулинарного блогера Анастасии Семянивы
Рецепт творожной пасхи от тюменского кулинарного блогера Анастасии Семянивы

Кулич от нутрициолога

Тюменка Мария Кондратович, радиоведущая и автор курса по голосу и речи поделилась рецептом кулича, который требует необычных ингредиентов. Автором блюда является нутрициолог Татьяна Забалуева.

Рецепт кулича, который готовит Мария Кондратович
Рецепт кулича, который готовит Мария Кондратович

Традиционный кулич

Семейным рецептом традиционного кулича с изюмом поделилась тюменская телеведущая Анна Чехонацкая. Эту выпечку готовят уже несколько поколений ее семьи.

Семейный рецепт традиционного кулича от телеведущей Анны Чехонацкой
Семейный рецепт традиционного кулича от телеведущей Анны Чехонацкой

Кулич с ромом

Телеведущий новостной программы на тюменском телеканале Влад Сорокин поделился рецептом «мужского» варианта кулича. Его главная особенность — пропитка из ромового сиропа.

Рецепт кулича с ромом от телеведущего Влада Сорокина
Рецепт кулича с ромом от телеведущего Влада Сорокина

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В преддверии великого христианского праздника Пасхи куличи выпекают, как правило, из дрожжевого теста. Но существуют и оригинальные рецепты, которые позволяют придать этому блюду особое изящество и необычность. Редакция URA.RU расспросила известных тюменцев, чтобы узнать, какие секреты есть в приготовлении праздничных блюд. Среди них — рецепт от нутрициолога Татьяны Забалуевой. Творожная пасха Кулинарный блогер Анастасия Семянива на праздник Пасхи предпочитает готовить одноименное блюдо из творога и сливок. Этот рецепт быстрый и вариативный: если подержать готовую пасху в холодильнике несколько часов — она превратится в мороженое. Кулич от нутрициолога Тюменка Мария Кондратович, радиоведущая и автор курса по голосу и речи поделилась рецептом кулича, который требует необычных ингредиентов. Автором блюда является нутрициолог Татьяна Забалуева. Традиционный кулич Семейным рецептом традиционного кулича с изюмом поделилась тюменская телеведущая Анна Чехонацкая. Эту выпечку готовят уже несколько поколений ее семьи. Кулич с ромом Телеведущий новостной программы на тюменском телеканале Влад Сорокин поделился рецептом «мужского» варианта кулича. Его главная особенность — пропитка из ромового сиропа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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