Тюменские знаменитости к празднику Пасхи пекут куличи по рецепту нутрициолога

Традиционный кулич к Пасхе делается из дрожжевого теста Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В преддверии великого христианского праздника Пасхи куличи выпекают, как правило, из дрожжевого теста. Но существуют и оригинальные рецепты, которые позволяют придать этому блюду особое изящество и необычность. Редакция URA.RU расспросила известных тюменцев, чтобы узнать, какие секреты есть в приготовлении праздничных блюд. Среди них — рецепт от нутрициолога Татьяны Забалуевой.

Творожная пасха

Кулинарный блогер Анастасия Семянива на праздник Пасхи предпочитает готовить одноименное блюдо из творога и сливок. Этот рецепт быстрый и вариативный: если подержать готовую пасху в холодильнике несколько часов — она превратится в мороженое.

Рецепт творожной пасхи от тюменского кулинарного блогера Анастасии Семянивы

Кулич от нутрициолога

Тюменка Мария Кондратович, радиоведущая и автор курса по голосу и речи поделилась рецептом кулича, который требует необычных ингредиентов. Автором блюда является нутрициолог Татьяна Забалуева.

Рецепт кулича, который готовит Мария Кондратович

Традиционный кулич

Семейным рецептом традиционного кулича с изюмом поделилась тюменская телеведущая Анна Чехонацкая. Эту выпечку готовят уже несколько поколений ее семьи.

Семейный рецепт традиционного кулича от телеведущей Анны Чехонацкой

Кулич с ромом

Телеведущий новостной программы на тюменском телеканале Влад Сорокин поделился рецептом «мужского» варианта кулича. Его главная особенность — пропитка из ромового сиропа.

Рецепт кулича с ромом от телеведущего Влада Сорокина