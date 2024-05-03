Уровень воды в реке Ишим продолжает обновлять рекорд. Скрин

03 мая 2024 в 23:48 Размер текста - 17 +

За день уровень воды в районе села Викулово вырос на 9 см Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в районе села Викулово за день вырос на 9 сантиметров и составил 1160 см. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона. «Село Викулово, река Ишим. По данным гидропоста, на 3 мая 22:00 уровень воды составил 1160 сантиметра. С 08:00 повышение на 9 сантиметров», — передает telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области. В 2017 году рекордная отметка составляла 1098 см. В Ишиме, Ильинке и Абатском зафиксировано снижение уровня воды. Так в Ишиме вода отошла на 6 см, в Ильинке — на 4 см, а в Абатском — на 1 см. Отслеживается также уровень реки Тобол. В районе села Упорово уровень за день вырос на 5 см и составил 867 см, а в Коркино — снизился на 3 см и на 22:00 3 мая достиг 876 см. В Викуловском районе паводок продлится дольше, чем обычно. Губернатор региона Александр Моор сообщил, что период большой воды затянется не менее чем на две недели. Ситуацию осложняет погода. Уровень воды в реках Тюменской области на вечер 3 мая Telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в районе села Викулово за день вырос на 9 сантиметров и составил 1160 см. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона. «Село Викулово, река Ишим. По данным гидропоста, на 3 мая 22:00 уровень воды составил 1160 сантиметра. С 08:00 повышение на 9 сантиметров», — передает telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области. В 2017 году рекордная отметка составляла 1098 см. В Ишиме, Ильинке и Абатском зафиксировано снижение уровня воды. Так в Ишиме вода отошла на 6 см, в Ильинке — на 4 см, а в Абатском — на 1 см. Отслеживается также уровень реки Тобол. В районе села Упорово уровень за день вырос на 5 см и составил 867 см, а в Коркино — снизился на 3 см и на 22:00 3 мая достиг 876 см. В Викуловском районе паводок продлится дольше, чем обычно. Губернатор региона Александр Моор сообщил, что период большой воды затянется не менее чем на две недели. Ситуацию осложняет погода.