В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в районе села Викулово за день вырос на 9 сантиметров и составил 1160 см. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона.
«Село Викулово, река Ишим. По данным гидропоста, на 3 мая 22:00 уровень воды составил 1160 сантиметра. С 08:00 повышение на 9 сантиметров», — передает telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области. В 2017 году рекордная отметка составляла 1098 см.
В Ишиме, Ильинке и Абатском зафиксировано снижение уровня воды. Так в Ишиме вода отошла на 6 см, в Ильинке — на 4 см, а в Абатском — на 1 см. Отслеживается также уровень реки Тобол. В районе села Упорово уровень за день вырос на 5 см и составил 867 см, а в Коркино — снизился на 3 см и на 22:00 3 мая достиг 876 см.
В Викуловском районе паводок продлится дольше, чем обычно. Губернатор региона Александр Моор сообщил, что период большой воды затянется не менее чем на две недели. Ситуацию осложняет погода.
Уровень воды в реках Тюменской области на вечер 3 мая
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В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в районе села Викулово за день вырос на 9 сантиметров и составил 1160 см. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона. «Село Викулово, река Ишим. По данным гидропоста, на 3 мая 22:00 уровень воды составил 1160 сантиметра. С 08:00 повышение на 9 сантиметров», — передает telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области. В 2017 году рекордная отметка составляла 1098 см. В Ишиме, Ильинке и Абатском зафиксировано снижение уровня воды. Так в Ишиме вода отошла на 6 см, в Ильинке — на 4 см, а в Абатском — на 1 см. Отслеживается также уровень реки Тобол. В районе села Упорово уровень за день вырос на 5 см и составил 867 см, а в Коркино — снизился на 3 см и на 22:00 3 мая достиг 876 см. В Викуловском районе паводок продлится дольше, чем обычно. Губернатор региона Александр Моор сообщил, что период большой воды затянется не менее чем на две недели. Ситуацию осложняет погода.