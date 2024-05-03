Уровень воды в реке Ишим продолжает обновлять рекорд. Скрин

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Паводок, Городской пляж. Ишим. Тюмень, половодье, ишим, паводок, наводнение, потоп, разлив
За день уровень воды в районе села Викулово вырос на 9 см Фото:
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В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в районе села Викулово за день вырос на 9 сантиметров и составил 1160 см. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона.

«Село Викулово, река Ишим. По данным гидропоста, на 3 мая 22:00 уровень воды составил 1160 сантиметра. С 08:00 повышение на 9 сантиметров», — передает telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области. В 2017 году рекордная отметка составляла 1098 см.

В Ишиме, Ильинке и Абатском зафиксировано снижение уровня воды. Так в Ишиме вода отошла на 6 см, в Ильинке — на 4 см, а в Абатском — на 1 см. Отслеживается также уровень реки Тобол. В районе села Упорово уровень за день вырос на 5 см и составил 867 см, а в Коркино — снизился на 3 см и на 22:00 3 мая достиг 876 см.

В Викуловском районе паводок продлится дольше, чем обычно. Губернатор региона Александр Моор сообщил, что период большой воды затянется не менее чем на две недели. Ситуацию осложняет погода.

Уровень воды в реках Тюменской области на вечер 3 мая
Уровень воды в реках Тюменской области на вечер 3 мая
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В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в районе села Викулово за день вырос на 9 сантиметров и составил 1160 см. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона. «Село Викулово, река Ишим. По данным гидропоста, на 3 мая 22:00 уровень воды составил 1160 сантиметра. С 08:00 повышение на 9 сантиметров», — передает telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области. В 2017 году рекордная отметка составляла 1098 см. В Ишиме, Ильинке и Абатском зафиксировано снижение уровня воды. Так в Ишиме вода отошла на 6 см, в Ильинке — на 4 см, а в Абатском — на 1 см. Отслеживается также уровень реки Тобол. В районе села Упорово уровень за день вырос на 5 см и составил 867 см, а в Коркино — снизился на 3 см и на 22:00 3 мая достиг 876 см. В Викуловском районе паводок продлится дольше, чем обычно. Губернатор региона Александр Моор сообщил, что период большой воды затянется не менее чем на две недели. Ситуацию осложняет погода.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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