ГИБДД выпустила срочное обращение к свердловчанам из-за снегопада. Фото

06 мая 2024 в 10:31 Размер текста - 17 +

Автомобилистов призывали сохранять бдительность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области продолжаются снежные осадки — трассу между Пермью и Екатеринбургом завалило мокрым снегом. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, призвав автомобилистов быть бдительными. «На трассе Пермь — Екатеринбург Нижнесергинского района автоинспекторы фиксируют снегопад, состояние дорожного покрытия — мокрое, видимость ограничена. Призываем автомобилистов к предельной бдительности и осторожности, исключите резкие торможения и опасные маневры, а также передвижение в условиях непогоды на летних шинах», — сказали в ведомстве. Осадки на Среднем Урале 6 мая придутся в основном на западные и северные районы области. К середине дня зона снегопадов сместится на север, а в центральных и южных районах начнутся дожди. telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области продолжаются снежные осадки — трассу между Пермью и Екатеринбургом завалило мокрым снегом. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, призвав автомобилистов быть бдительными. «На трассе Пермь — Екатеринбург Нижнесергинского района автоинспекторы фиксируют снегопад, состояние дорожного покрытия — мокрое, видимость ограничена. Призываем автомобилистов к предельной бдительности и осторожности, исключите резкие торможения и опасные маневры, а также передвижение в условиях непогоды на летних шинах», — сказали в ведомстве. Осадки на Среднем Урале 6 мая придутся в основном на западные и северные районы области. К середине дня зона снегопадов сместится на север, а в центральных и южных районах начнутся дожди.