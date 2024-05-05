05 мая 2024

ГИБДД выпустила срочное обращение к свердловчанам из-за снегопада. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобилистов призывали сохранять бдительность Фото:

В Свердловской области продолжаются снежные осадки — трассу между Пермью и Екатеринбургом завалило мокрым снегом. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, призвав автомобилистов быть бдительными.

«На трассе Пермь — Екатеринбург Нижнесергинского района автоинспекторы фиксируют снегопад, состояние дорожного покрытия — мокрое, видимость ограничена. Призываем автомобилистов к предельной бдительности и осторожности, исключите резкие торможения и опасные маневры, а также передвижение в условиях непогоды на летних шинах», — сказали в ведомстве.

Осадки на Среднем Урале 6 мая придутся в основном на западные и северные районы области. К середине дня зона снегопадов сместится на север, а в центральных и южных районах начнутся дожди.

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В Свердловской области продолжаются снежные осадки — трассу между Пермью и Екатеринбургом завалило мокрым снегом. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, призвав автомобилистов быть бдительными. «На трассе Пермь — Екатеринбург Нижнесергинского района автоинспекторы фиксируют снегопад, состояние дорожного покрытия — мокрое, видимость ограничена. Призываем автомобилистов к предельной бдительности и осторожности, исключите резкие торможения и опасные маневры, а также передвижение в условиях непогоды на летних шинах», — сказали в ведомстве. Осадки на Среднем Урале 6 мая придутся в основном на западные и северные районы области. К середине дня зона снегопадов сместится на север, а в центральных и южных районах начнутся дожди.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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