В Свердловской области продолжаются снежные осадки — трассу между Пермью и Екатеринбургом завалило мокрым снегом. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, призвав автомобилистов быть бдительными.
«На трассе Пермь — Екатеринбург Нижнесергинского района автоинспекторы фиксируют снегопад, состояние дорожного покрытия — мокрое, видимость ограничена. Призываем автомобилистов к предельной бдительности и осторожности, исключите резкие торможения и опасные маневры, а также передвижение в условиях непогоды на летних шинах», — сказали в ведомстве.
Осадки на Среднем Урале 6 мая придутся в основном на западные и северные районы области. К середине дня зона снегопадов сместится на север, а в центральных и южных районах начнутся дожди.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!