Моор рассказал, когда паводок перестанет угрожать федеральной трассе в Абатском

Моор: угроза на трассе из Тюмени в Омск минует, когда вода снизится на 70 см

06 мая 2024 в 11:57 Размер текста - 17 +

Когда вода уйдет еще на 70 см угроза для дороги минует Фото: Денис Моргунов © URA.RU Угроза затопления участка трассы Р-402 из Тюмени в Омск в Абатском районе Тюменской области минует, когда уровень воды в реке Ишим снизится еще на 70 сантиметров. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Моор. «Фиксируем устойчивое снижение уровня воды в Казанском, Ишимском, Абатском районах, городе Ишиме. Угроза для федеральной трассы исчезнет, когда в селе Абатское река Ишим снизится примерно еще на 70 см», — написал губернатор. Речь про участок федеральной трассы Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск. В настоящее время на км 353 — км 363 организовано реверсивное движение. Ведутся работы по укреплению насыпи, защищающей дорогу от затопления. По состоянию на 8:00 6 мая уровень воды в Абатском составлял 1 223 см. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Угроза затопления участка трассы Р-402 из Тюмени в Омск в Абатском районе Тюменской области минует, когда уровень воды в реке Ишим снизится еще на 70 сантиметров. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Моор. «Фиксируем устойчивое снижение уровня воды в Казанском, Ишимском, Абатском районах, городе Ишиме. Угроза для федеральной трассы исчезнет, когда в селе Абатское река Ишим снизится примерно еще на 70 см», — написал губернатор. Речь про участок федеральной трассы Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск. В настоящее время на км 353 — км 363 организовано реверсивное движение. Ведутся работы по укреплению насыпи, защищающей дорогу от затопления. По состоянию на 8:00 6 мая уровень воды в Абатском составлял 1 223 см.