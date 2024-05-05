05 мая 2024
04 мая 2024

Моор рассказал, когда паводок перестанет угрожать федеральной трассе в Абатском

Моор: угроза на трассе из Тюмени в Омск минует, когда вода снизится на 70 см
© Служба новостей «URA.RU»
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Казанское, 18 апреля. Казанское , половодье, дамба, паводок, наводнение, потоп, строительство, разлив
Когда вода уйдет еще на 70 см угроза для дороги минует Фото:

Угроза затопления участка трассы Р-402 из Тюмени в Омск в Абатском районе Тюменской области минует, когда уровень воды в реке Ишим снизится еще на 70 сантиметров. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Моор.

«Фиксируем устойчивое снижение уровня воды в Казанском, Ишимском, Абатском районах, городе Ишиме. Угроза для федеральной трассы исчезнет, когда в селе Абатское река Ишим снизится примерно еще на 70 см», — написал губернатор.

Речь про участок федеральной трассы Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск. В настоящее время на км 353 — км 363 организовано реверсивное движение. Ведутся работы по укреплению насыпи, защищающей дорогу от затопления. По состоянию на 8:00 6 мая уровень воды в Абатском составлял 1 223 см.

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Угроза затопления участка трассы Р-402 из Тюмени в Омск в Абатском районе Тюменской области минует, когда уровень воды в реке Ишим снизится еще на 70 сантиметров. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Моор. «Фиксируем устойчивое снижение уровня воды в Казанском, Ишимском, Абатском районах, городе Ишиме. Угроза для федеральной трассы исчезнет, когда в селе Абатское река Ишим снизится примерно еще на 70 см», — написал губернатор. Речь про участок федеральной трассы Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск. В настоящее время на км 353 — км 363 организовано реверсивное движение. Ведутся работы по укреплению насыпи, защищающей дорогу от затопления. По состоянию на 8:00 6 мая уровень воды в Абатском составлял 1 223 см.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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