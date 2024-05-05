В Пермском крае назначили нового заместителя главного судебного пристава

В Пермском крае назначили нового временно исполняющего обязанности заместителя руководителя главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю. Им стал майор внутренней службы Игорь Иванов. Информация об этом размещена на сайте ГУ ФССП.
«Игорь Иванов. Должность: врио заместителя руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю, майор внутренней службы. Дата приема: апрель 2024 год», — сказано на сайте.
Уточняется, что до назначения на эту должность Игорь Иванов работал заместителем начальника отдела собственной безопасности ГУФССП России по Пермскому краю, а также проходил службу в органах внутренних дел. Он является выпускником Пермского колледжа Федеральной службы исполнения наказаний.
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В Пермском крае назначили нового временно исполняющего обязанности заместителя руководителя главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю. Им стал майор внутренней службы Игорь Иванов. Информация об этом размещена на сайте ГУ ФССП. «Игорь Иванов. Должность: врио заместителя руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю, майор внутренней службы. Дата приема: апрель 2024 год», — сказано на сайте. Уточняется, что до назначения на эту должность Игорь Иванов работал заместителем начальника отдела собственной безопасности ГУФССП России по Пермскому краю, а также проходил службу в органах внутренних дел. Он является выпускником Пермского колледжа Федеральной службы исполнения наказаний.