В пермском селе десятки жилых домов остались без воды

В селе Пыскор Березниковского городского округа (Пермский край) произошел прорыв водопровода. Из-за аварии десятки домов остались без воды, сообщил глава округа Алексей Казаченко в соцсети «ВКонтакте».
«Водоснабжение в Пыскоре. Аварийная ситуация на водоводе. Под отключение — 4 многоквартирных, 18 частных жилых домов и школа», — сказано в сообщении.
Глава округа уточнил, что прорыв произошел из-за раскола чугунной трубы. С субботы, 4 мая, на месте аварии работают сотрудники «Водоканала». Когда воду подадут в дома, не уточняется. Но Казаченко отметил, что на время отключения организован подвоз воды.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!