05 мая 2024

В пермском селе десятки жилых домов остались без воды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему отключения воды. Курган, вода, нет воды, отключение воды, кран с водой, водоснабжение, холодная вода, хвс, вода в банке
Под отключение попала школа Фото:

В селе Пыскор Березниковского городского округа (Пермский край) произошел прорыв водопровода. Из-за аварии десятки домов остались без воды, сообщил глава округа Алексей Казаченко в соцсети «ВКонтакте».

«Водоснабжение в Пыскоре. Аварийная ситуация на водоводе. Под отключение — 4 многоквартирных, 18 частных жилых домов и школа», — сказано в сообщении.

Глава округа уточнил, что прорыв произошел из-за раскола чугунной трубы. С субботы, 4 мая, на месте аварии работают сотрудники «Водоканала». Когда воду подадут в дома, не уточняется. Но Казаченко отметил, что на время отключения организован подвоз воды.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Пыскор Березниковского городского округа (Пермский край) произошел прорыв водопровода. Из-за аварии десятки домов остались без воды, сообщил глава округа Алексей Казаченко в соцсети «ВКонтакте». «Водоснабжение в Пыскоре. Аварийная ситуация на водоводе. Под отключение — 4 многоквартирных, 18 частных жилых домов и школа», — сказано в сообщении. Глава округа уточнил, что прорыв произошел из-за раскола чугунной трубы. С субботы, 4 мая, на месте аварии работают сотрудники «Водоканала». Когда воду подадут в дома, не уточняется. Но Казаченко отметил, что на время отключения организован подвоз воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...