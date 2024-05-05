В пермском селе десятки жилых домов остались без воды

06 мая 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

Под отключение попала школа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Пыскор Березниковского городского округа (Пермский край) произошел прорыв водопровода. Из-за аварии десятки домов остались без воды, сообщил глава округа Алексей Казаченко в соцсети «ВКонтакте». «Водоснабжение в Пыскоре. Аварийная ситуация на водоводе. Под отключение — 4 многоквартирных, 18 частных жилых домов и школа», — сказано в сообщении. Глава округа уточнил, что прорыв произошел из-за раскола чугунной трубы. С субботы, 4 мая, на месте аварии работают сотрудники «Водоканала». Когда воду подадут в дома, не уточняется. Но Казаченко отметил, что на время отключения организован подвоз воды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Пыскор Березниковского городского округа (Пермский край) произошел прорыв водопровода. Из-за аварии десятки домов остались без воды, сообщил глава округа Алексей Казаченко в соцсети «ВКонтакте». «Водоснабжение в Пыскоре. Аварийная ситуация на водоводе. Под отключение — 4 многоквартирных, 18 частных жилых домов и школа», — сказано в сообщении. Глава округа уточнил, что прорыв произошел из-за раскола чугунной трубы. С субботы, 4 мая, на месте аварии работают сотрудники «Водоканала». Когда воду подадут в дома, не уточняется. Но Казаченко отметил, что на время отключения организован подвоз воды.