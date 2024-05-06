Посла России в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД

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Посла вызвали в МИД и обвинили РФ в кибератаках Фото:

Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики. Об этом сообщает информационное агентство CTK. Причиной стали якобы кибератаки на чешские объекты.

«Министр иностранных дел Ян Липавский сегодня вызвал посла России в Чехии Александра Змеевского в Чернинский дворец из-за кибератак на чешские учреждения и критически важную инфраструктуру», — говорится в сообщении. По словам Липавского, Чехия призвала РФ воздержаться от акций, которые противоречат нормам ООН.

Ранее власти Чехии призвали ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне. Страна предложила разрешить послам из России перемещаться только по тем государствам, где они аккредитованы.

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Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики. Об этом сообщает информационное агентство CTK. Причиной стали якобы кибератаки на чешские объекты. «Министр иностранных дел Ян Липавский сегодня вызвал посла России в Чехии Александра Змеевского в Чернинский дворец из-за кибератак на чешские учреждения и критически важную инфраструктуру», — говорится в сообщении. По словам Липавского, Чехия призвала РФ воздержаться от акций, которые противоречат нормам ООН. Ранее власти Чехии призвали ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне. Страна предложила разрешить послам из России перемещаться только по тем государствам, где они аккредитованы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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