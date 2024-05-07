День Победы Пермский зоопарк отметит специальной экскурсией и концертом

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Зоопарк. Пермь, зоопарк
Зоопарк придумал на 9 Мая особую программу Фото:

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, пройдут в Перми и в зоопарке. Гостей ждет полевая кухня, матер-классы, праздничный концерт и специальная экскурсия, на которой расскажут о том, как жил зверинец в годы войны.

«9 Мая Пермский зоопарк приглашает принять участие в Праздничной программе „День Победы“! В этот день посетителей ожидают интерактивные площадки, работа „Полевой кухни“, показательные кормления животных и просветительские мероприятия», — говорится на странице зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

Основные мероприятия 9 Мая в Перми развернутся на Октябрьской площади, где пройдет Парад Победы и на площади у Театра-Театра — здесь состоится большой концерт. Различные площадки также развернут на набережной Камы.

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Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, пройдут в Перми и в зоопарке. Гостей ждет полевая кухня, матер-классы, праздничный концерт и специальная экскурсия, на которой расскажут о том, как жил зверинец в годы войны. «9 Мая Пермский зоопарк приглашает принять участие в Праздничной программе „День Победы“! В этот день посетителей ожидают интерактивные площадки, работа „Полевой кухни“, показательные кормления животных и просветительские мероприятия», — говорится на странице зоопарка в соцсети «ВКонтакте». Основные мероприятия 9 Мая в Перми развернутся на Октябрьской площади, где пройдет Парад Победы и на площади у Театра-Театра — здесь состоится большой концерт. Различные площадки также развернут на набережной Камы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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