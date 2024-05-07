День Победы Пермский зоопарк отметит специальной экскурсией и концертом

07 мая 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

Зоопарк придумал на 9 Мая особую программу Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, пройдут в Перми и в зоопарке. Гостей ждет полевая кухня, матер-классы, праздничный концерт и специальная экскурсия, на которой расскажут о том, как жил зверинец в годы войны. «9 Мая Пермский зоопарк приглашает принять участие в Праздничной программе „День Победы“! В этот день посетителей ожидают интерактивные площадки, работа „Полевой кухни“, показательные кормления животных и просветительские мероприятия», — говорится на странице зоопарка в соцсети «ВКонтакте». Основные мероприятия 9 Мая в Перми развернутся на Октябрьской площади, где пройдет Парад Победы и на площади у Театра-Театра — здесь состоится большой концерт. Различные площадки также развернут на набережной Камы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, пройдут в Перми и в зоопарке. Гостей ждет полевая кухня, матер-классы, праздничный концерт и специальная экскурсия, на которой расскажут о том, как жил зверинец в годы войны. «9 Мая Пермский зоопарк приглашает принять участие в Праздничной программе „День Победы“! В этот день посетителей ожидают интерактивные площадки, работа „Полевой кухни“, показательные кормления животных и просветительские мероприятия», — говорится на странице зоопарка в соцсети «ВКонтакте». Основные мероприятия 9 Мая в Перми развернутся на Октябрьской площади, где пройдет Парад Победы и на площади у Театра-Театра — здесь состоится большой концерт. Различные площадки также развернут на набережной Камы.