В Тюменской области сдвинулись сроки пика паводка

В Ялуторовске пик паводка ожидается 17—18 мая

07 мая 2024 в 20:19 Размер текста - 17 +

В ближайшие сутки ожидается резкий рост воды в реке Тобол Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Ялуторовске (Тюменская область) пик паводка ожидается 17—18 мая. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава региона Александр Моор. В ближайшие сутки ожидается резкий рост воды в реке Тобол. «Вся пойма на подходе к Ялуторовску занята водой. В ближайшие сутки ожидаем интенсивный рост уровня реки у города. До 20 см. Пик паводка затягивается. По прогнозу Росгидромета он будет ориентировочно 17—18 мая», — написал губернатор. Ранее URA.RU писало, что в тюменских реках убывает уровень воды. По данным на 7 мая, за сутки вода упала в реке Ишим на 13 см. Часть жилых домов в селе Абатском начали подключать к электричеству, там уровень воды в реке Ишим упал на 12 см. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ялуторовске (Тюменская область) пик паводка ожидается 17—18 мая. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава региона Александр Моор. В ближайшие сутки ожидается резкий рост воды в реке Тобол. «Вся пойма на подходе к Ялуторовску занята водой. В ближайшие сутки ожидаем интенсивный рост уровня реки у города. До 20 см. Пик паводка затягивается. По прогнозу Росгидромета он будет ориентировочно 17—18 мая», — написал губернатор. Ранее URA.RU писало, что в тюменских реках убывает уровень воды. По данным на 7 мая, за сутки вода упала в реке Ишим на 13 см. Часть жилых домов в селе Абатском начали подключать к электричеству, там уровень воды в реке Ишим упал на 12 см.