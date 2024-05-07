В Тюменской области сдвинулись сроки пика паводка

В Ялуторовске пик паводка ожидается 17—18 мая
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Паводок, Снт Смородинка. Ишим. Тюмень, половодье, ишим, паводок, наводнение, река, разлив
В ближайшие сутки ожидается резкий рост воды в реке Тобол Фото:
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В Ялуторовске (Тюменская область) пик паводка ожидается 17—18 мая. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава региона Александр Моор. В ближайшие сутки ожидается резкий рост воды в реке Тобол.

«Вся пойма на подходе к Ялуторовску занята водой. В ближайшие сутки ожидаем интенсивный рост уровня реки у города. До 20 см. Пик паводка затягивается. По прогнозу Росгидромета он будет ориентировочно 17—18 мая», — написал губернатор.

Ранее URA.RU писало, что в тюменских реках убывает уровень воды. По данным на 7 мая, за сутки вода упала в реке Ишим на 13 см. Часть жилых домов в селе Абатском начали подключать к электричеству, там уровень воды в реке Ишим упал на 12 см.

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В Ялуторовске (Тюменская область) пик паводка ожидается 17—18 мая. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава региона Александр Моор. В ближайшие сутки ожидается резкий рост воды в реке Тобол. «Вся пойма на подходе к Ялуторовску занята водой. В ближайшие сутки ожидаем интенсивный рост уровня реки у города. До 20 см. Пик паводка затягивается. По прогнозу Росгидромета он будет ориентировочно 17—18 мая», — написал губернатор. Ранее URA.RU писало, что в тюменских реках убывает уровень воды. По данным на 7 мая, за сутки вода упала в реке Ишим на 13 см. Часть жилых домов в селе Абатском начали подключать к электричеству, там уровень воды в реке Ишим упал на 12 см.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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