«Коммерсант»: Unicredit сворачивает бизнес в РФ быстрее Raiffeisen

Итальянский Unicredit Bank быстрее австрийского банка Raiffeisen сворачивает свой бизнес в России. Об этом говорится в финансовой отчетности кредитных организаций.
«Unicredit обогнал Raiffeisen по темпам сокращения кредитного портфеля в России. Unicredit показал снижение кредитного портфеля почти вдвое до 2,9 млрд евро, тогда как портфель Raiffeisen в РФ сократился на 28,2%, до 5,8 млрд евро», —
Ранее Raiffeisen Bank разместил десятки объявлений о вакансиях в России, указывая на амбициозные планы роста в стране. Это явно противоречит его официальному обещанию уйти с рынка.
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