«Коммерсант»: Unicredit сворачивает бизнес в РФ быстрее Raiffeisen

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Европейские банки снижают кредитные портфели в России Фото:

Итальянский Unicredit Bank быстрее австрийского банка Raiffeisen сворачивает свой бизнес в России. Об этом говорится в финансовой отчетности кредитных организаций.

«Unicredit обогнал Raiffeisen по темпам сокращения кредитного портфеля в России. Unicredit показал снижение кредитного портфеля почти вдвое до 2,9 млрд евро, тогда как портфель Raiffeisen в РФ сократился на 28,2%, до 5,8 млрд евро», — передает «Коммерсант» со ссылкой на финансовые отчеты банков.

Ранее Raiffeisen Bank разместил десятки объявлений о вакансиях в России, указывая на амбициозные планы роста в стране. Это явно противоречит его официальному обещанию уйти с рынка.

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Итальянский Unicredit Bank быстрее австрийского банка Raiffeisen сворачивает свой бизнес в России. Об этом говорится в финансовой отчетности кредитных организаций. «Unicredit обогнал Raiffeisen по темпам сокращения кредитного портфеля в России. Unicredit показал снижение кредитного портфеля почти вдвое до 2,9 млрд евро, тогда как портфель Raiffeisen в РФ сократился на 28,2%, до 5,8 млрд евро», — передает «Коммерсант» со ссылкой на финансовые отчеты банков. Ранее Raiffeisen Bank разместил десятки объявлений о вакансиях в России, указывая на амбициозные планы роста в стране. Это явно противоречит его официальному обещанию уйти с рынка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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