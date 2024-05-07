«Коммерсант»: Unicredit сворачивает бизнес в РФ быстрее Raiffeisen

07 мая 2024 в 23:37 Размер текста - 17 +

Европейские банки снижают кредитные портфели в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Итальянский Unicredit Bank быстрее австрийского банка Raiffeisen сворачивает свой бизнес в России. Об этом говорится в финансовой отчетности кредитных организаций. «Unicredit обогнал Raiffeisen по темпам сокращения кредитного портфеля в России. Unicredit показал снижение кредитного портфеля почти вдвое до 2,9 млрд евро, тогда как портфель Raiffeisen в РФ сократился на 28,2%, до 5,8 млрд евро», — передает «Коммерсант» со ссылкой на финансовые отчеты банков. Ранее Raiffeisen Bank разместил десятки объявлений о вакансиях в России, указывая на амбициозные планы роста в стране. Это явно противоречит его официальному обещанию уйти с рынка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Итальянский Unicredit Bank быстрее австрийского банка Raiffeisen сворачивает свой бизнес в России. Об этом говорится в финансовой отчетности кредитных организаций. «Unicredit обогнал Raiffeisen по темпам сокращения кредитного портфеля в России. Unicredit показал снижение кредитного портфеля почти вдвое до 2,9 млрд евро, тогда как портфель Raiffeisen в РФ сократился на 28,2%, до 5,8 млрд евро», — передает «Коммерсант» со ссылкой на финансовые отчеты банков. Ранее Raiffeisen Bank разместил десятки объявлений о вакансиях в России, указывая на амбициозные планы роста в стране. Это явно противоречит его официальному обещанию уйти с рынка.