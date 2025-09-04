Дудь* приостановил действие товарного знака «вДудь» в РФ

Товарный знак блогера больше не актуален в России
Блогер Юрий Дудь* (признан иноагентом в РФ) приостановил действие своего товарного знака в России. На это указывают данные Роспатента.
«Дудь досрочно приостановил действие товарного знака „вДудь“ в России», — указано в электронной базе Роспатента. Таким образом, товарный знак блогера больше не актуален.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИноагента Дудя* хотят проверить на госизмену
Ранее сообщалось, что блогера могут проверить на предмет госизмены. Его заочно арестовали за сбор сведений, которые могут угрожать безопасности России.
*Юрий Дудь признан иноагентом на территории РФ
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!