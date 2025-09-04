Дудь* приостановил действие товарного знака «вДудь» в РФ

Товарный знак блогера больше не актуален в России
Товарный знак блогера больше не актуален в России Фото:

Блогер Юрий Дудь* (признан иноагентом в РФ) приостановил действие своего товарного знака в России. На это указывают данные Роспатента.

«Дудь досрочно приостановил действие товарного знака „вДудь“ в России», — указано в электронной базе Роспатента. Таким образом, товарный знак блогера больше не актуален.

Ранее сообщалось, что блогера могут проверить на предмет госизмены. Его заочно арестовали за сбор сведений, которые могут угрожать безопасности России.

*Юрий Дудь признан иноагентом на территории РФ

