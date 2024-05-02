В Raiffeisen назвали сроки начала ухода из России

Raiffeisen Bank начнет реализацию плана ухода из РФ в III квартале

02 мая 2024 в 23:39 Размер текста - 17 +

Глава RBI Йохан Штробль заявил, что работает над продажей Райффайзенбанка Фото: Игорь Пантин © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Raiffeisen Bank International (RBI) начнет уходить из России летом 2024 года. Об этом сообщил глава RBI Йохан Штробль. Он уточнил, что план разработан в соответствии с требованиями Европейского центрального банка (ЕЦБ). «Мы аккуратно подходим, не сокращаем бизнес в России очень быстро, пытаясь сохранить ценность актива, чтобы иметь возможность его продажи. Мы работаем над продажей Райффайзенбанка», — передает слова Штробля «Интерфакс». По его словам, продажа бизнеса является самым простым способом уйти из РФ. Штробль отметил, что возможные покупатели банка находятся под санкциями В апреле руководство Raiffeisen Bank International заявило, что банк не останется в России. В мае Австрия призывает свой банк Raiffeisen отказаться от сделки с Россией, связанной с покупкой доли строительной компании Strabag. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Raiffeisen Bank International (RBI) начнет уходить из России летом 2024 года. Об этом сообщил глава RBI Йохан Штробль. Он уточнил, что план разработан в соответствии с требованиями Европейского центрального банка (ЕЦБ). «Мы аккуратно подходим, не сокращаем бизнес в России очень быстро, пытаясь сохранить ценность актива, чтобы иметь возможность его продажи. Мы работаем над продажей Райффайзенбанка», — передает слова Штробля «Интерфакс». По его словам, продажа бизнеса является самым простым способом уйти из РФ. Штробль отметил, что возможные покупатели банка находятся под санкциями В апреле руководство Raiffeisen Bank International заявило, что банк не останется в России. В мае Австрия призывает свой банк Raiffeisen отказаться от сделки с Россией, связанной с покупкой доли строительной компании Strabag.