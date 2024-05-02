02 мая 2024

В Raiffeisen назвали сроки начала ухода из России

Raiffeisen Bank начнет реализацию плана ухода из РФ в III квартале
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Москва, райффайзен банк, лого, эмблема, вывеска
Глава RBI Йохан Штробль заявил, что работает над продажей Райффайзенбанка Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Raiffeisen Bank International (RBI) начнет уходить из России летом 2024 года. Об этом сообщил глава RBI Йохан Штробль. Он уточнил, что план разработан в соответствии с требованиями Европейского центрального банка (ЕЦБ).

«Мы аккуратно подходим, не сокращаем бизнес в России очень быстро, пытаясь сохранить ценность актива, чтобы иметь возможность его продажи. Мы работаем над продажей Райффайзенбанка», — передает слова Штробля «Интерфакс». По его словам, продажа бизнеса является самым простым способом уйти из РФ. Штробль отметил, что возможные покупатели банка находятся под санкциями

В апреле руководство Raiffeisen Bank International заявило, что банк не останется в России. В мае Австрия призывает свой банк Raiffeisen отказаться от сделки с Россией, связанной с покупкой доли строительной компании Strabag.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Raiffeisen Bank International (RBI) начнет уходить из России летом 2024 года. Об этом сообщил глава RBI Йохан Штробль. Он уточнил, что план разработан в соответствии с требованиями Европейского центрального банка (ЕЦБ). «Мы аккуратно подходим, не сокращаем бизнес в России очень быстро, пытаясь сохранить ценность актива, чтобы иметь возможность его продажи. Мы работаем над продажей Райффайзенбанка», — передает слова Штробля «Интерфакс». По его словам, продажа бизнеса является самым простым способом уйти из РФ. Штробль отметил, что возможные покупатели банка находятся под санкциями В апреле руководство Raiffeisen Bank International заявило, что банк не останется в России. В мае Австрия призывает свой банк Raiffeisen отказаться от сделки с Россией, связанной с покупкой доли строительной компании Strabag.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...