В Raiffeisen назвали сроки начала ухода из России

Raiffeisen Bank International (RBI) начнет уходить из России летом 2024 года. Об этом сообщил глава RBI Йохан Штробль. Он уточнил, что план разработан в соответствии с требованиями Европейского центрального банка (ЕЦБ).
«Мы аккуратно подходим, не сокращаем бизнес в России очень быстро, пытаясь сохранить ценность актива, чтобы иметь возможность его продажи. Мы работаем над продажей Райффайзенбанка», — передает слова Штробля «Интерфакс». По его словам, продажа бизнеса является самым простым способом уйти из РФ. Штробль отметил, что возможные покупатели банка находятся под санкциями
В апреле руководство Raiffeisen Bank International заявило, что банк не останется в России. В мае Австрия призывает свой банк Raiffeisen отказаться от сделки с Россией, связанной с покупкой доли строительной компании Strabag.
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