В ХМАО инспектор ГИБДД отсудил 30 тысяч рублей у водителя за оскорбления

Няганский городской суд постановил выплатить инспектору ГИБДД 30 000 рублей в качестве компенсации от водителя за оскорбления. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».
«Исследовав и оценив материалы дела, заслушав ответчика, заключение помощника прокурора, суд удовлетворил требования истца частично, взыскав компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей», — сообщает tg-канал. Изначальная сумма иска составляла 50 000 рублей.
Ответчик, с которого истец потребовал компенсацию, был осужден осенью 2023 года за то, что оказал сопротивление сотрудникам ДПС. Полицейские остановили мужчину, который ехал на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения, но вместо того, чтобы подчиниться законным требованиям, он стал хватать сотрудника за руки и публично оскорблять. За это югорчанин получил два года условно (за применение насилия) и полгода исправительных работ (за оскорбления).
На суде ответчик иск не признал. Он отметил, что уже понес наказание за оскорбление должностного лица, а размер иска считает необоснованным.
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