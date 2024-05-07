07 мая 2024

В ХМАО инспектор ГИБДД отсудил 30 тысяч рублей у водителя за оскорбления

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, закон, именем российской федерации, правосудие, судья, суд
Суд постановил выплатить инспектору 30 000 рублей Фото:

Няганский городской суд постановил выплатить инспектору ГИБДД 30 000 рублей в качестве компенсации от водителя за оскорбления. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».

«Исследовав и оценив материалы дела, заслушав ответчика, заключение помощника прокурора, суд удовлетворил требования истца частично, взыскав компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей», — сообщает tg-канал. Изначальная сумма иска составляла 50 000 рублей.

Ответчик, с которого истец потребовал компенсацию, был осужден осенью 2023 года за то, что оказал сопротивление сотрудникам ДПС. Полицейские остановили мужчину, который ехал на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения, но вместо того, чтобы подчиниться законным требованиям, он стал хватать сотрудника за руки и публично оскорблять. За это югорчанин получил два года условно (за применение насилия) и полгода исправительных работ (за оскорбления).

На суде ответчик иск не признал. Он отметил, что уже понес наказание за оскорбление должностного лица, а размер иска считает необоснованным.

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Няганский городской суд постановил выплатить инспектору ГИБДД 30 000 рублей в качестве компенсации от водителя за оскорбления. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры». «Исследовав и оценив материалы дела, заслушав ответчика, заключение помощника прокурора, суд удовлетворил требования истца частично, взыскав компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей», — сообщает tg-канал. Изначальная сумма иска составляла 50 000 рублей. Ответчик, с которого истец потребовал компенсацию, был осужден осенью 2023 года за то, что оказал сопротивление сотрудникам ДПС. Полицейские остановили мужчину, который ехал на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения, но вместо того, чтобы подчиниться законным требованиям, он стал хватать сотрудника за руки и публично оскорблять. За это югорчанин получил два года условно (за применение насилия) и полгода исправительных работ (за оскорбления). На суде ответчик иск не признал. Он отметил, что уже понес наказание за оскорбление должностного лица, а размер иска считает необоснованным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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