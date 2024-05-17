Где в Челябинске пенсионеры могут провести досуг. Инфографика

Для пенсионеров в Челябинске действуют двенадцать мест отдыха

17 мая 2024 в 23:30 Размер текста - 17 +

В челябинских парках для пенсионеров будут устраивать танцевальные мероприятия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске для отдыха пенсионеров организованы «Тропы здоровья» в борах. Также пожилые люди могут провести время в парках, скверах и ботаническом саду. О том, где челябинские пенсионеры могут устроить свой досуг — в материале URA.RU Тропа здоровья в челябинском «Экопарке» Протяженность «Тропы здоровья» составляет 850 метров, она расположилась в границах улиц Бейвеля, 40-летия Победы, Хариса Юсупова и Молдавской. Вечером тропа освещается теплым светом. На территории располагаются спортивные площадки, скамейки и малые архитектурные формы. Летом в парке организовывают танцевальные мероприятия. Тропа пенсионеров в Челябинском бору Тропа пенсионеров протяженностью 2,5 километра находится за памятником Курчатову. Она проходит через городской бор до холмов Монахи. Для удобства установлены качели, беседки и скамейки. Также на пути располагаются указатели, которые помогают выбрать верный маршрут. Отдых в парке «Металлург» имени Тищенко Парк «Металлург» занимает площадь 29,6 гектар. Он сочетает в себе извилистые лесные дорожки, танцплощадку, шахматные веранды и выставку «Дом-Аквариум», где можно увидеть экзотических рыб, насекомых, змей и черепах. Летом в парке проводят дискотеки. Городской сад имени Пушкина Парк имени Пушкина наполнен разными породами деревьев. В нем растут пирамидальные тополя, кедры, серебристые ели и сакура. Горсад является местом как для активного, так и спокойного отдыха. Летом в нем выступают духовые оркестры и проходят танцы. Прогулки в парке имени Гагарина Парк Гагарина является самым большим в Челябинске, он занимает 52 гектара земли. На его территории расположен пруд, у которого можно отдохнуть на скамейках. В летнее время в парке проходят танцевальные программы, концерты и кинопоказы под открытым небом. Ботанический сад Челябинского университета По ботаническому саду ЧелГУ может прогуляется любой челябинец. Пенсионеры, которые неравнодушны к природе могут увидеть сусликов, краснокнижные и экзотические растения. На территории также располагается «Сад Победы» в котором растет около 70 разновидностей плодовых деревьев. Отдых в «Саду Победы» В парке «Сад Победы» для всех желающих проходят концерты, танцевальные мероприятия и кинопоказы под открытым небом. Пенсионеры могут прогуляться по аллеям и посмотреть выставку, состоящую из 19 единиц военной техники. Парк имени Валентины Терешковой Прогулочная зона, созданная на космическую тематику, включает в себя спортивные площадки, пешеходные и велосипедные маршруты. Также в парке работает фонтан в форме ракеты, бьющий прямо из-под земли. Летом на территории можно прокатиться на тарантасе. Арт-сквер на реке Миасс Челябинцы могут прогуляться по набережной реки Миасс. Там расположено множество скамеек и деревянных качелей, на которых можно отдохнуть с видом на воду. В теплое время года в арт-сквере также устраивают кинопоказы под открытым небом и организовывают настольные игры. Места для отдыха в парке «Алое поле» В центре Челябинска можно прогуляться в парке «Алое поле». На его территории находится Храм Александра Невского и Дворец пионеров и школьников имени Крупской. Также сохранился бюст Ленина, поставленный в нишу мавзолея. В парке можно заняться пассивным и активным отдыхом, так как «Алое поле» оборудовано спортивной и детской площадкой, тренажерами, качелями и скамейками. Прогулочная зона в сквере имени Айтматова Прогулочная зона занимает небольшую территорию. Однако там расположились места для отдыха и занятий спортом на тренажерах. Сквер находится на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Красного Урала. Сквер имени Бажова на ЧТЗ Сквер создан для пеших и велопрогулок. Вечером территория освещается и находится под видеонаблюдением, также зона оснащена скамейками, качелями и спортивной площадкой с травмобезопасным покрытием. Челябинские пенсионеры могут отдохнуть минимум в 12 местах URA.RU Челябинцы могут провести досуг практически в любом районе города URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске для отдыха пенсионеров организованы «Тропы здоровья» в борах. Также пожилые люди могут провести время в парках, скверах и ботаническом саду. О том, где челябинские пенсионеры могут устроить свой досуг — в материале URA.RU Протяженность «Тропы здоровья» составляет 850 метров, она расположилась в границах улиц Бейвеля, 40-летия Победы, Хариса Юсупова и Молдавской. Вечером тропа освещается теплым светом. На территории располагаются спортивные площадки, скамейки и малые архитектурные формы. Летом в парке организовывают танцевальные мероприятия. Тропа пенсионеров протяженностью 2,5 километра находится за памятником Курчатову. Она проходит через городской бор до холмов Монахи. Для удобства установлены качели, беседки и скамейки. Также на пути располагаются указатели, которые помогают выбрать верный маршрут. Парк «Металлург» занимает площадь 29,6 гектар. Он сочетает в себе извилистые лесные дорожки, танцплощадку, шахматные веранды и выставку «Дом-Аквариум», где можно увидеть экзотических рыб, насекомых, змей и черепах. Летом в парке проводят дискотеки. Парк имени Пушкина наполнен разными породами деревьев. В нем растут пирамидальные тополя, кедры, серебристые ели и сакура. Горсад является местом как для активного, так и спокойного отдыха. Летом в нем выступают духовые оркестры и проходят танцы. Парк Гагарина является самым большим в Челябинске, он занимает 52 гектара земли. На его территории расположен пруд, у которого можно отдохнуть на скамейках. В летнее время в парке проходят танцевальные программы, концерты и кинопоказы под открытым небом. По ботаническому саду ЧелГУ может прогуляется любой челябинец. Пенсионеры, которые неравнодушны к природе могут увидеть сусликов, краснокнижные и экзотические растения. На территории также располагается «Сад Победы» в котором растет около 70 разновидностей плодовых деревьев. В парке «Сад Победы» для всех желающих проходят концерты, танцевальные мероприятия и кинопоказы под открытым небом. Пенсионеры могут прогуляться по аллеям и посмотреть выставку, состоящую из 19 единиц военной техники. Прогулочная зона, созданная на космическую тематику, включает в себя спортивные площадки, пешеходные и велосипедные маршруты. Также в парке работает фонтан в форме ракеты, бьющий прямо из-под земли. Летом на территории можно прокатиться на тарантасе. Челябинцы могут прогуляться по набережной реки Миасс. Там расположено множество скамеек и деревянных качелей, на которых можно отдохнуть с видом на воду. В теплое время года в арт-сквере также устраивают кинопоказы под открытым небом и организовывают настольные игры. В центре Челябинска можно прогуляться в парке «Алое поле». На его территории находится Храм Александра Невского и Дворец пионеров и школьников имени Крупской. Также сохранился бюст Ленина, поставленный в нишу мавзолея. В парке можно заняться пассивным и активным отдыхом, так как «Алое поле» оборудовано спортивной и детской площадкой, тренажерами, качелями и скамейками. Прогулочная зона занимает небольшую территорию. Однако там расположились места для отдыха и занятий спортом на тренажерах. Сквер находится на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Красного Урала. Сквер создан для пеших и велопрогулок. Вечером территория освещается и находится под видеонаблюдением, также зона оснащена скамейками, качелями и спортивной площадкой с травмобезопасным покрытием.