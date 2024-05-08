Бастрыкин взялся за дело таксиста, проткнувшего колеса врачам в Екатеринбурге

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела таксиста, который не мог выехать из двора и проткнул колеса скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Председатель СКР поручил и. о. руководителя свердловского СУ СК Константину Мирошниченко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — пишет telegram-канал «Следком». Следователи возбудили уголовное дело по ст. 124.1 УК РФ (воспрепятствование оказанию медицинской помощи).
Конфликт произошел вечером 8 мая в Екатеринбурге. Мигрант разозлился из-за того, что не смог выехать из двора. Поэтому взял отвертку (по другим данным — нож) и проткнул колеса медицинской машины. Врачи собирались везти в больницу пациентку.
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