08 мая 2024

Бастрыкин взялся за дело таксиста, проткнувшего колеса врачам в Екатеринбурге

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела таксиста, который не мог выехать из двора и проткнул колеса скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СКР поручил и. о. руководителя свердловского СУ СК Константину Мирошниченко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — пишет telegram-канал «Следком». Следователи возбудили уголовное дело по ст. 124.1 УК РФ (воспрепятствование оказанию медицинской помощи).

Конфликт произошел вечером 8 мая в Екатеринбурге. Мигрант разозлился из-за того, что не смог выехать из двора. Поэтому взял отвертку (по другим данным — нож) и проткнул колеса медицинской машины. Врачи собирались везти в больницу пациентку.

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела таксиста, который не мог выехать из двора и проткнул колеса скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СКР поручил и. о. руководителя свердловского СУ СК Константину Мирошниченко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — пишет telegram-канал «Следком». Следователи возбудили уголовное дело по ст. 124.1 УК РФ (воспрепятствование оказанию медицинской помощи). Конфликт произошел вечером 8 мая в Екатеринбурге. Мигрант разозлился из-за того, что не смог выехать из двора. Поэтому взял отвертку (по другим данным — нож) и проткнул колеса медицинской машины. Врачи собирались везти в больницу пациентку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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