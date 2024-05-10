Украина отправит на фронт десятки тысяч заключенных

10 мая 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

Украина планирует отправить на фронт до 20 тысяч заключенных, заявил Малюська Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина хочет привлечь на фронт свыше десятка тысяч заключенных из-за законопроекта о мобилизации осужденных. Однако цифры не являются точными и будут зависеть от происходящей ситуации. Об этом сообщил министр юстиции страны Денис Малюська. «Я думаю, что тысяч десять можно было бы привлечь, может, немного больше… Да, десять-двадцать тысяч. Точно не больше», — передает BBC слова Малюськи. Таким образом он ответил на вопрос, поддерживает ли он законопроект о мобилизации осужденных, который был принять в стране 8 мая. Украинский министр юстиции добавил, что вопрос привлечения людей на фронт заключается в подходах. По его словам, эти цифры не являются точными и зависят от каждого сценария действий. Ранее на Украине приняли закон о мобилизации заключенных. Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что поправки разрешают судам принимать решения об условно-досрочном освобождении людей, которые позже отправятся на фронт в качестве контрактников. Однако таким образом запрещено освобождать лиц, которые осуждены за умышленное убийство двух и более лиц, преступления против национальной безопасности Украины, за изнасилование и другие тяжкие преступления, передает «Национальна служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина хочет привлечь на фронт свыше десятка тысяч заключенных из-за законопроекта о мобилизации осужденных. Однако цифры не являются точными и будут зависеть от происходящей ситуации. Об этом сообщил министр юстиции страны Денис Малюська. «Я думаю, что тысяч десять можно было бы привлечь, может, немного больше… Да, десять-двадцать тысяч. Точно не больше», — передает BBC слова Малюськи. Таким образом он ответил на вопрос, поддерживает ли он законопроект о мобилизации осужденных, который был принять в стране 8 мая. Украинский министр юстиции добавил, что вопрос привлечения людей на фронт заключается в подходах. По его словам, эти цифры не являются точными и зависят от каждого сценария действий. Ранее на Украине приняли закон о мобилизации заключенных. Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что поправки разрешают судам принимать решения об условно-досрочном освобождении людей, которые позже отправятся на фронт в качестве контрактников. Однако таким образом запрещено освобождать лиц, которые осуждены за умышленное убийство двух и более лиц, преступления против национальной безопасности Украины, за изнасилование и другие тяжкие преступления, передает «Национальна служба новостей».