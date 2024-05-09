В Пермском крае нашли пропавшую 15-летнюю девочку

Девочку обнаружили сотрудники полиции
В Пермском крае завершились поиски 15-летней девочки, которая пропала в Березниках (Пермский край). Она перестала выходить на связь с родителями 9 мая 2024 года.
«Несовершеннолетняя обнаружена сотрудниками полиции в ходе розыскных мероприятий. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Ранее URA.RU рассказало, что девочка приехала из Перми к бабушке в Березники с родителями. Там она ушла гулять и пропала. Перед тем, как выключить телефон, она сообщила родителям, что хочет улететь во Владивосток с 23-летним другом.
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