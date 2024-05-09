09 мая 2024

В Пермском крае нашли пропавшую 15-летнюю девочку

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые автомобили для УГИБДД по Свердловской области. Екатеринбург, полиция
Девочку обнаружили сотрудники полиции Фото:

В Пермском крае завершились поиски 15-летней девочки, которая пропала в Березниках (Пермский край). Она перестала выходить на связь с родителями 9 мая 2024 года.

«Несовершеннолетняя обнаружена сотрудниками полиции в ходе розыскных мероприятий. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Ранее URA.RU рассказало, что девочка приехала из Перми к бабушке в Березники с родителями. Там она ушла гулять и пропала. Перед тем, как выключить телефон, она сообщила родителям, что хочет улететь во Владивосток с 23-летним другом.

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В Пермском крае завершились поиски 15-летней девочки, которая пропала в Березниках (Пермский край). Она перестала выходить на связь с родителями 9 мая 2024 года. «Несовершеннолетняя обнаружена сотрудниками полиции в ходе розыскных мероприятий. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Ранее URA.RU рассказало, что девочка приехала из Перми к бабушке в Березники с родителями. Там она ушла гулять и пропала. Перед тем, как выключить телефон, она сообщила родителям, что хочет улететь во Владивосток с 23-летним другом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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