В Пермском крае нашли пропавшую 15-летнюю девочку

10 мая 2024 в 17:31 Размер текста - 17 +

Девочку обнаружили сотрудники полиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае завершились поиски 15-летней девочки, которая пропала в Березниках (Пермский край). Она перестала выходить на связь с родителями 9 мая 2024 года. «Несовершеннолетняя обнаружена сотрудниками полиции в ходе розыскных мероприятий. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Ранее URA.RU рассказало, что девочка приехала из Перми к бабушке в Березники с родителями. Там она ушла гулять и пропала. Перед тем, как выключить телефон, она сообщила родителям, что хочет улететь во Владивосток с 23-летним другом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае завершились поиски 15-летней девочки, которая пропала в Березниках (Пермский край). Она перестала выходить на связь с родителями 9 мая 2024 года. «Несовершеннолетняя обнаружена сотрудниками полиции в ходе розыскных мероприятий. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Ранее URA.RU рассказало, что девочка приехала из Перми к бабушке в Березники с родителями. Там она ушла гулять и пропала. Перед тем, как выключить телефон, она сообщила родителям, что хочет улететь во Владивосток с 23-летним другом.