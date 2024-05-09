09 мая 2024
08 мая 2024

В Пермском крае пропала 15-летняя девочка, которая хотела улететь во Владивосток. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт "Самолеты". Тюмень, самолет
Девочка сообщила, что улетает, и пропала Фото:

В Пермском крае объявили поиск 15-летней Карины. Она исчезла после того, как сказала родителям, что хочет полететь с другом во Владивосток. Ее фотографии опубликованы в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».

«Внимание, пропал ребенок. Ушла из района Зырянка в городе Березники. Когда вовремя не пришла домой, написала, что поехала с подругой и другом, 23 года, в Пермь, чтобы потом лететь во Владивосток», — сказано в сообщении.

Отец девочки рассказал 59.ru, что их семья живет в Перми в микрорайоне Вышка-2. На День Победы они приехали навестить бабушку в Березники. Там Карина ушла гулять и не вернулась. После сообщения, что она улетает во Владивосток, девушка отключила телефон. Родители обратились в полицию и поисковый отряд. Приметы Карины: рост 1,55 метра, одета в коричневый спортивный костюм, как на фото. Тех, кто ее видел, просят позвонить в полицию или по телефонам: 89194637106, 89824849089.

Девочка была одета в коричневый костюм и светлую куртку
Девочка была одета в коричневый костюм и светлую куртку

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В Пермском крае объявили поиск 15-летней Карины. Она исчезла после того, как сказала родителям, что хочет полететь с другом во Владивосток. Ее фотографии опубликованы в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». «Внимание, пропал ребенок. Ушла из района Зырянка в городе Березники. Когда вовремя не пришла домой, написала, что поехала с подругой и другом, 23 года, в Пермь, чтобы потом лететь во Владивосток», — сказано в сообщении. Отец девочки рассказал 59.ru, что их семья живет в Перми в микрорайоне Вышка-2. На День Победы они приехали навестить бабушку в Березники. Там Карина ушла гулять и не вернулась. После сообщения, что она улетает во Владивосток, девушка отключила телефон. Родители обратились в полицию и поисковый отряд. Приметы Карины: рост 1,55 метра, одета в коричневый спортивный костюм, как на фото. Тех, кто ее видел, просят позвонить в полицию или по телефонам: 89194637106, 89824849089.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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