В Восточном округе Тюмени в День Победы пропала женщина. Скрин

12 мая 2024 в 09:55 Размер текста - 17 +

В Тюмени 9 мая пропала 36-летняя Светлана Гамзина Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Тюмени 9 мая пропала 36-летняя Светлана Гамзина. Ее ищут в Восточном округе. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт». «Внимание! Помогите найти человека! Пропала Светлана Гамзина 36 лет. Ее ищут в Восточном административном округе. С 9 мая 2024 года ее местонахождение неизвестно», — написали поисковики в группе во «ВКонтакте». Отмечается, что женщина ростом 170 сантиметров, нормального телосложения. У нее светло-русые волосы и голубые глаза. Одета перед исчезновением была в розовую куртку, коричневую футболку с леопардовым принтом, синие джинсы. На ногах у нее белые кроссовки. Фото: группа «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Тюменской области» во «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени 9 мая пропала 36-летняя Светлана Гамзина. Ее ищут в Восточном округе. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт». «Внимание! Помогите найти человека! Пропала Светлана Гамзина 36 лет. Ее ищут в Восточном административном округе. С 9 мая 2024 года ее местонахождение неизвестно», — написали поисковики в группе во «ВКонтакте». Отмечается, что женщина ростом 170 сантиметров, нормального телосложения. У нее светло-русые волосы и голубые глаза. Одета перед исчезновением была в розовую куртку, коричневую футболку с леопардовым принтом, синие джинсы. На ногах у нее белые кроссовки.