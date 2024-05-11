В Тюмени 9 мая пропала 36-летняя Светлана Гамзина
В Тюмени 9 мая пропала 36-летняя Светлана Гамзина. Ее ищут в Восточном округе. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».
«Внимание! Помогите найти человека! Пропала Светлана Гамзина 36 лет. Ее ищут в Восточном административном округе. С 9 мая 2024 года ее местонахождение неизвестно», — написали поисковики в группе во «ВКонтакте».
Отмечается, что женщина ростом 170 сантиметров, нормального телосложения. У нее светло-русые волосы и голубые глаза. Одета перед исчезновением была в розовую куртку, коричневую футболку с леопардовым принтом, синие джинсы. На ногах у нее белые кроссовки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!