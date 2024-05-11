11 мая 2024
10 мая 2024

В Восточном округе Тюмени в День Победы пропала женщина. Скрин

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6 мая, дождь и мрак и все равно мир прекрасен! Пермь, тротуар, девушка, пешеходный переход, пешеходы, холод, деревья, сумка, зонт, плохая погода, мрак, женщина, пальто, климат, дорога, автомобили, мокрый асфальт, плащ, вечер, природа, улица, весна, дождь, красный зонт, комсомольский проспект, влажность, облачность, пасмурность, сумрачность, дождливость, хмурость
В Тюмени 9 мая пропала 36-летняя Светлана Гамзина Фото:

В Тюмени 9 мая пропала 36-летняя Светлана Гамзина. Ее ищут в Восточном округе. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропала Светлана Гамзина 36 лет. Ее ищут в Восточном административном округе. С 9 мая 2024 года ее местонахождение неизвестно», — написали поисковики в группе во «ВКонтакте».

Отмечается, что женщина ростом 170 сантиметров, нормального телосложения. У нее светло-русые волосы и голубые глаза. Одета перед исчезновением была в розовую куртку, коричневую футболку с леопардовым принтом, синие джинсы. На ногах у нее белые кроссовки.

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В Тюмени 9 мая пропала 36-летняя Светлана Гамзина. Ее ищут в Восточном округе. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт». «Внимание! Помогите найти человека! Пропала Светлана Гамзина 36 лет. Ее ищут в Восточном административном округе. С 9 мая 2024 года ее местонахождение неизвестно», — написали поисковики в группе во «ВКонтакте». Отмечается, что женщина ростом 170 сантиметров, нормального телосложения. У нее светло-русые волосы и голубые глаза. Одета перед исчезновением была в розовую куртку, коричневую футболку с леопардовым принтом, синие джинсы. На ногах у нее белые кроссовки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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