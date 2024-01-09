В Свердловской музкомедии повторят успех мюзикла «Екатерина Великая»

В Свердловском театре музыкальной комедии в конце января приступят к постановке нового спектакля «Человек, который смеется» по роману Виктора Гюго. Он должен будет повторить успех мюзикла «Екатерина Великая», заявил новый директор театра Ян Смоленцев.
«19 января театр выходит с каникул, мы покажем последнюю премьеру этого сезона — спектакль „Полет“. И сразу приступим к постановке [главного режиссер] Нины Владимировной Чусовой — „Человек, который смеется“», — рассказал о планах на грядущий год Смоленцев на пресс-конференции в ТАСС. Вместе с Чусовой к проекту подключится дирижер Сергей Дрезнин — в этом тандеме они в 2008 году ставили «Екатерину Великую», которая завоевала «Золотую маску».
Ожидается как минимум еще три премьеры. Летом приступят к работе над проектом в рамках 90-летия Свердловской области, в сентябре — над спектаклем «Любовь и голуби», в ноябре — над семейной постановкой «Тайна третьей планеты». Кроме этого, по плану провести гастроли по городам Свердловской области (Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Серов и другие) и посетить Минск.
За последний год в Свердловском театре музкомедии произошло два крупных назначения: новым главным режиссером стала Нина Чусова, а Ян Смоленцев занял пост гендиректора. Последний был назначен спустя четыре года после смерти Михаила Сафронова. По словам регионального министра культуры Светланы Учайкиной, Смоленцева год переманивали из ХМАО.
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