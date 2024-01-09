В Свердловской музкомедии повторят успех мюзикла «Екатерина Великая»

Свердловская музкомедия подготовит четыре премьеры в 2024 году

10 января 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

По слова Смоленцева, к работе над новыми проектами приступят сразу после каникул Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловском театре музыкальной комедии в конце января приступят к постановке нового спектакля «Человек, который смеется» по роману Виктора Гюго. Он должен будет повторить успех мюзикла «Екатерина Великая», заявил новый директор театра Ян Смоленцев. «19 января театр выходит с каникул, мы покажем последнюю премьеру этого сезона — спектакль „Полет“. И сразу приступим к постановке [главного режиссер] Нины Владимировной Чусовой — „Человек, который смеется“», — рассказал о планах на грядущий год Смоленцев на пресс-конференции в ТАСС. Вместе с Чусовой к проекту подключится дирижер Сергей Дрезнин — в этом тандеме они в 2008 году ставили «Екатерину Великую», которая завоевала «Золотую маску». Ожидается как минимум еще три премьеры. Летом приступят к работе над проектом в рамках 90-летия Свердловской области, в сентябре — над спектаклем «Любовь и голуби», в ноябре — над семейной постановкой «Тайна третьей планеты». Кроме этого, по плану провести гастроли по городам Свердловской области (Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Серов и другие) и посетить Минск. За последний год в Свердловском театре музкомедии произошло два крупных назначения: новым главным режиссером стала Нина Чусова, а Ян Смоленцев занял пост гендиректора. Последний был назначен спустя четыре года после смерти Михаила Сафронова. По словам регионального министра культуры Светланы Учайкиной, Смоленцева год переманивали из ХМАО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловском театре музыкальной комедии в конце января приступят к постановке нового спектакля «Человек, который смеется» по роману Виктора Гюго. Он должен будет повторить успех мюзикла «Екатерина Великая», заявил новый директор театра Ян Смоленцев. «19 января театр выходит с каникул, мы покажем последнюю премьеру этого сезона — спектакль „Полет“. И сразу приступим к постановке [главного режиссер] Нины Владимировной Чусовой — „Человек, который смеется“», — рассказал о планах на грядущий год Смоленцев на пресс-конференции в ТАСС. Вместе с Чусовой к проекту подключится дирижер Сергей Дрезнин — в этом тандеме они в 2008 году ставили «Екатерину Великую», которая завоевала «Золотую маску». Ожидается как минимум еще три премьеры. Летом приступят к работе над проектом в рамках 90-летия Свердловской области, в сентябре — над спектаклем «Любовь и голуби», в ноябре — над семейной постановкой «Тайна третьей планеты». Кроме этого, по плану провести гастроли по городам Свердловской области (Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Серов и другие) и посетить Минск. За последний год в Свердловском театре музкомедии произошло два крупных назначения: новым главным режиссером стала Нина Чусова, а Ян Смоленцев занял пост гендиректора. Последний был назначен спустя четыре года после смерти Михаила Сафронова. По словам регионального министра культуры Светланы Учайкиной, Смоленцева год переманивали из ХМАО.