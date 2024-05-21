У супруги президента Сирии Асада диагностировали лейкемию

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У Асмы Асад обнаружена лейкемия, отмечает канцелярия президента Сирии
У Асмы Асад обнаружена лейкемия, отмечает канцелярия президента Сирии Фото:

У супруги президента Сирии Башара Асада Асмы диагностировали лейкемию. Об этом сообщает канцелярия главы страны.

"У супруги президента Сирии диагностировали лейкемию", - сообщает канцелярия. Слова передает РИА Новости. Лейкемия - это заболевание крови, известное также как рак крови.

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У супруги президента Сирии Башара Асада Асмы диагностировали лейкемию. Об этом сообщает канцелярия главы страны. "У супруги президента Сирии диагностировали лейкемию", - сообщает канцелярия. Слова передает РИА Новости. Лейкемия - это заболевание крови, известное также как рак крови.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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