Казань и Нижний Новгород снова доступны для самолетов

Аэропорты снова принимают и отправляют самолеты
Аэропорты снова принимают и отправляют самолеты

Аэропорты Казани и Нижнего Новгорода заработали после введенных ограничений. Об этом заявили в Росавиации. 

«Аэропорт Казань. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем telegram-канале. Также ограничения больше не действуют и для аэропорта Нижнего Новгорода. 

Отмечается, что пока аэропорт Казани не принимал самолеты, на запасной аэродром ушло три судна. А в Нижнем Новгороде — только один. 

В Казани закрывался аэропорт из-за введенного плана «Ковер». Такие ограничения вводятся, когда есть угроза атаки беспилотников. 

